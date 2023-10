Kauli Vaast dominant au Portugal

Tahiti, le 3 octobre 2023 – Avant-dernière compétition du tour qualificatif de l'année, l'EDP Vissla Ericeira Pro constitue une étape clé pour les surfeurs en quête d'un ticket pour le World Championship Tour. Parmi eux, le contingent tahitien composé de Vahine Fierro, Mihimana Braye et Kauli Vaast. Ce dernier, éblouissant lors de sa première série, a donné le ton dès son entrée en lice.



La fin de saison approche à grands pas et les chances de qualification pour le World Championship Tour (WCT) s'amenuisent pour nos 'aito qui n'ont désormais plus droit à l'erreur. Actuellement au Portugal pour l'EDP Vissla Ericeira Pro, du 1er au 8 octobre, Vahine Fierro et Kauli Vaast sont les seuls encore dans la course à la qualification. Auteur d'une saison en demi-teinte, Mihimana Braye devra attendre encore un peu. Pour les supporters tahitiens, le temps commence à se faire long. Habitué à suivre la magnifique épopée de Michel Bourez durant onze saisons consécutives sur le WCT, le public polynésien rêve de brandir à nouveau le drapeau rouge et blanc devant ses écrans.



Sortie prématurée pour Braye



Mihimana Braye, premier Tahitien à s'élancer à l'eau dans la cinquième série du premier tour, peut s'en vouloir. Dans des conditions de vague difficiles car aléatoires, le 'aito parvient à saisir une vague de qualité, enviée par ses concurrents, mais chute après sa première manœuvre. À ce niveau de compétition, ces erreurs se payent cash. D'autant que les surfeurs en face de lui sont largement à sa portée. Mais si leur approche est moins radicale, elle a le mérite d'être efficace : manœuvres poussives mais continues, ils exploitent la vague de bout en bout.



Pour autant, Mihimana Braye n'a pas dit son dernier mot et après quinze longues minutes, le Tahitien trouve enfin de quoi réveiller les juges. Une vague bien levée offrant plusieurs occasions d'attaquer le rail. Un 5,50/10, suffisant pour revenir dans la partie. À quelques minutes de la fin de la série, une nouvelle occasion se présente. Une vague plus petite, mais très longue, que le jeune surfeur exploite sans baisse de régime. 4,07/10, trop juste pour espérer revenir au moins à la deuxième place, Braye est éliminé dès le premier tour.



Kauli Vaast en démonstration



Plus chanceux, Kauli Vaast, entré en lice directement au deuxième tour, bénéficie de conditions plus favorables. Et sans attendre, le surfeur de la Presqu'île met les points sur les 'i' avec une vague notée 7/10. Un surf puissant et précis qui trouve son chemin jusqu'en bout de vague, et qui place la barre haut dans une série pourtant déjà très relevée. Sans surprise, les réponses de ses opposants ne se font pas attendre et chacun profite des séries de vagues successives pour s'exprimer.



Hélas pour eux, impossible de contenir le 'aito, actuellement en mission pour une qualification sur le tour mondial. En effet, sur sa dernière vague, Kauli martèle le rail à coups de roller et carve et s'octroie un 7,33/10 pour prendre définitivement le dessus sur ses adversaires. Le jeune Tahitien se qualifie pour le troisième tour et devrait surfer à nouveau dès ce soir si les conditions de vague le permettent. En cas de houle plus clémente, c'est Vahine Fierro qui fera son entrée dans la compétition.