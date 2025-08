Kauli Vaast - L'or entre les mains et les pieds sur terre

Tahiti, le 5 août 2025 - Un an après son sacre historique de champion olympique de surf à Teahupo'o, Kauli Vaast revient pour Tahiti Infos sur sa première année de règne : pression médiatique, opportunités insolites, ainsi que le retour à la compétition. Le 'aito, toujours en quête d'une qualification pour le World Championship Tour, poursuit son rêve et se prépare, en toute sérénité, pour la Lexus Tahiti Pro qui devrait démarrer dès ce jeudi 7 août. Rencontre.



Il y a tout juste un an, à l'issue d'une finale à sens unique face à l'Australien Jack Robinson, Kauli Vaast entrait dans l'histoire en devenant le premier champion olympique de surf français et polynésien. Un sacre qui a propulsé le jeune homme, bercé au calme de la presqu'île de Tahiti, dans une lumière médiatique accrue à laquelle il n'était pas nécessairement préparé. “Je ne l'ai pas du tout mal vécu”, insiste Kauli Vaast. “En revanche, c'était long et c'est ça qui m'a surpris. Je n'étais pas préparé. À un moment, c'était un peu trop au niveau des sollicitations, des shootings photo. Cela a demandé beaucoup d'efforts. Mais à part ça, c'était incroyable.”



Travail de l'image auprès des sponsors, parution dans les magazines spécialisés, plateaux télé et radio... le jeune Kauli a dû se familiariser avec les hautes sphères et leurs obligations. Pour autant, le champion olympique n'en garde que le meilleur : “Avec le recul, ça s'est super bien passé pour moi. J'avais énormément de demandes, de toutes parts, c'était assez impressionnant. J'ai bénéficié de pas mal d'invitations sur les compétitions, ou à des événements auxquels je n'aurais jamais cru participer. Je pense notamment à la patrouille de France, je n'aurais jamais imaginé faire ça un jour. Cela m'a ouvert beaucoup de portes, j'ai rencontré énormément de personnes... c'était top !” Modeste, le 'aito garde volontairement ses rencontres avec Léon Marchand, Teddy Riner ou encore Tony Parker pour lui.



Un nouveau statut au sein de l'élite



Depuis le titre olympique, pour lui, rien n'a changé. Tant mieux, il n'en a pas envie. D'ailleurs, pour ses proches, il n'est que Kauli et cela lui convient. Pour autant, l'athlète concède : “Aujourd'hui, sur les sites de compétition, je suis devenu une ‘cible à abattre’. Clairement. Et ce n'est pas plus mal car finalement, il me reste tout à prouver, encore. Il faut que je redouble d'effort car je suis attendu au tournant. Personnellement, je trouve que c'est bien, ça me motive vraiment. Je sais qu'il ne faut rien lâcher. Et puis cela montre aussi que, même avec un titre de champion olympique, ça ne veut rien dire. L'objectif reste toujours le même : la qualification pour le CT !”



Le jeune homme ne cache pas ses ambitions mais reste lucide. Car s'il a réussi un magnifique début de saison en Australie, à l'étape de Newcastle, ses deux derniers résultats au Brésil et aux États-Unis le poussent aujourd'hui à revoir sa copie : “C'est comme ça. L'année est longue et c'est difficile de gagner tout le temps. Surtout à ce niveau-là où tout le monde est hyper fort. En tout cas, une vague peut tout changer. Là, il faut que je ne lâche rien, que je garde ce qui marche et à un moment donné, la chance va tourner. Ça va arriver, je le sais !”



Une confiance que le prodige polynésien a longuement travaillée ces derniers mois. “Lorsque l'on réussit un tel résultat (titre olympique, NDLR), on se pose et puis on essaie de réfléchir sur comment cela a-t-il été possible. Qu'est-ce qui a été bien, pas bien ? Tu fais un peu un bilan et tu améliores un peu tout ça. Je pense avoir réussi depuis à m'améliorer dans cet exercice et aujourd'hui, je suis très satisfait de l'équipe qui m'entoure, les personnes qui sont là pour moi, les sponsors qui me font toujours confiance, et puis de moi-même aussi. J'ai réussi à retrouver la niaque et la motivation d'aller encore plus loin. Je suis très content de l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui.”



“Home sweet home”



Arrivé tout juste lundi matin de Los Angeles, Kauli Vaast n'a pas traîné. Juste le temps de poser ses affaires et direction la salle de sport pour retrouver son ami et coach physique Jimmy Tiapari. L'objectif ? Préparer son rendez-vous avec la vague qui lui a tout donné : “Aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions pour moi de remettre le lycra de compétition à Teahupo'o”, explique le champion de Vairao. “Un an après le titre olympique. Ça me fait vraiment quelque chose, en plus il y aura de la taille. J'ai vraiment trop hâte de retourner dans ce mode compétition, dans cette atmosphère avec les bateaux, les personnes en charge de l'événement et puis, bien sûr, la vague. Je n'ai pas de pression, la Tahiti Pro, ce n'est que du bonus pour moi, mais les conditions s'annoncent incroyables et j'ai juste trop hâte. Je suis très heureux d'être enfin à la maison !”



Selon les prévisions météorologiques, la Lexus Tahiti Pro devrait démarrer ce jeudi 7 août, dès 7 h 30. Kauli Vaast est attendu dans la série 2 et sera opposé au Japonais Kanoa Igarashi et à l'Américain Jake Marshall.



Rédigé par Wendy Cowan le Mardi 5 Août 2025 à 17:47 | Lu 1266 fois