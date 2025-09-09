

Karl Tefaatau, directeur général de TNTV, démissionne

Tahiti le 24 septembre 2025. C'est dans un court communiqué de la chaîne de la Mission que le départ de Karl Tefaatau, directeur général de Tahiti Nui Télévision depuis février 2024, a été annoncé ce mercredi.





Avec le décès de Yves Haupert le mois dernier, la chaîne TNTV est subitement passée de deux directeurs à aucun. En effet, Karl Tefaatau, nommé directeur général en février 2024 après un choix controversé de la présidence qui offrait à la chaîne deux directeurs, a annoncé ce mercredi à l’ensemble des employés qu’il avait remis sa démission, en invoquant des raisons

personnelles.



"Cette démission a été acceptée à regret et le conseil d’administration de la chaîne se réunira prochainement pour régler les modalités de son départ et la nomination d’un nouveau directeur ou d’une nouvelle directrice", explique un court communiqué envoyé aux rédactions ce mercredi.



"Tahiti Nui Télévision poursuivra ses missions et la diffusion de ses programmes pour continuer à mériter sa place de chaîne préférée des Polynésiens" conclut le communiqué qui "souhaite le meilleur pour la suite à Karl Tefaatau qui a su insuffler un esprit de transparence, de dialogue et de combativité."



Pourquoi ce départ maintenant ?

"Si pour moi servir a toujours été un honneur, la vie est aussi constituée de nos vies de famille que nous mettons entre parenthèses. Pour la chaîne, ce sera avant tout une transition temporaire. Les salariés de notre chaîne sont le fer de lance d’une information équitable, impartiale et indépendante. Je pense sincèrement qu’ils sont, que nous sommes les défenseurs du pluralisme culturel et de la protection des langues. Mon départ ne remet pas en question la solidité de l’équipe ni l’engagement collectif ou

individuel, pour certains depuis 25 ans... TNTV dispose d’une coque solide."



Certains évoquent les tensions internes, des désaccords sur les orientations stratégiques et un contexte pré-électoral ?

"N’importe quel dirigeant vous dira que les tensions font partie de la vie d’une entreprise, je trouve cela sain et leurs absences ne seraient pas compatible avec une chaîne qui vit, s’adapte et se transforme, car oui, TNTV a d’ores et déjà entamé sa métamorphose."



Que retenez-vous de votre passage à TNTV ?

L’heure n’est pas encore au bilan, mais nous n’avons pas à rougir de ce que nous avons réussi à faire avec mon défunt collègue et ami Yves Haupert. Nous avons démontré qu’il était possible de se réinventer pour continuer à exister et intégrer les nouveaux modes de diffusion comme TNTV+ . La célébration des 25 ans de notre chaîne a prouvé que la confiance des téléspectateurs était encore bel et bien présente, nous sommes le visage des Polynésiens dans toute leur diversité et nous en sommes fiers. Le climat social de notre chaîne s’est apaisé et chacun a pris conscience que nous n’étions pas une simple équipe, mais une petite famille soudée face aux enjeux du moment et de demain. Cette année, grâce à TNTV, le Heiva s’est exporté encore plus dans le monde entier et c’était

prévisible car nous sommes le reflet de la vie culturelle polynésienne dans le monde. Nos annonceurs nous ont renouvelé leur confiance et nous avons réussi à accroître nos recettes publicitaires de plus 7% alors même que le marché est en forte contraction. De manière générale, Yves Haupert et moi avons réussi à insuffler une vision différente de certains métiers, basée sur l’extension à de nouveaux marchés d’audiences, sur une modernisation de nos infrastructures techniques. Tout cela n’aurait pas été possible sans une forte adhésion interne."



Quel message adresser aux collaborateurs ?

"Tout simplement que je les aime et que le passé, le présent et l’avenir se composent de personnes qui se relaient. Chacun à son niveau doit continuer le combat dans l’intérêt et au service des Polynésiens, qu’ils soient téléspectateurs ou internautes. Notre force, ce sont les valeurs qui toujours été portées par TNTV : proximité, pluralisme, esprit d’initiative, professionnalisme, pudeur, rigueur, famille et indépendance de nos métiers. J’ai été accueilli dans les bras d’une famille remarquable, et je les en remercie. Dans quelques

semaines, je ne serai plus le peperu de TNTV mais notre pirogue double est solide et nos rameurs costauds et motivés."

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 24 Septembre 2025 à 14:10 | Lu 2991 fois



