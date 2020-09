Karine Tuheiava lance une école Montessori à La Mission

Tahiti, le 8 juin 2020 - L’école "Vehiatama – Montessori Tahiti", située dans les hauteurs du quartier de la Mission à Papeete, ouvre ses portes ce mardi matin à une dizaine d’enfants. À la tête de ce projet, Karine Tuheiava, une femme sensible et déterminée, qui s’est formée pendant un an pour devenir éducatrice Montessori.





Cela faisait plusieurs années que Karine Tuheiava travaillait sur le projet ; aujourd’hui, elle vient de le concrétiser. À 47 ans, elle a inauguré, très émue, sa première école Montessori ce lundi matin. Située dans le domaine paysager de l’Église Protestante Ma’ohi, sur les hauteurs de La mission à Faiere à Papeete, l’établissement est prêt à accueillir dès ce mardi matin ses premiers enfants, âgés de 3 à 6 ans. Cette dizaine de petites têtes blondes ou brunes va pouvoir profiter des apprentissages de la méthode Montessori. Cette pédagogie éducative est basée sur la liberté de l'enfant dans le choix de ses activités, l'apprentissage par l'expérimentation et l’autonomie (lire encadré).

"Cette méthode permet de respecter la liberté de l’enfant de choisir le chemin par lequel il va commencer et entamer son propre développement. Il ne le fait pas seul. Il le fait dans un environnement préparé avec des éducateurs préparés, nous sommes là en soutien (…)", explique Karine Tuheiava, dans un sourire communicatif.

Mais avant que ces jeunes bambins ne puissent participer à ces différents ateliers, il a fallu que la tahitienne, épouse de l’ancien sénateur Richard Tuheiava, se forme à cette pédagogie, fondée par l’italienne Maria Montessori en 1907.