Kahiri Endeler revanchard au Grand Prix de Punaauia

Tahiti, le 26 juin 2023 - Kahiri Endeler était particulièrement motivé lors du Grand Prix de Punaauia qui s’est disputé samedi et dimanche. Tout d’abord parce que l’épreuve était organisée par son club, ensuite parce qu’il avait laissé échapper la Coupe Tahiti Nui dimanche dernier au profit de Nuumoe Lintz lors de la dernière étape alors qu’il en était le leader. Kahiri Endeler a rempli son objectif ce week-end en s’imposant en open devant son partenaire de club Romain Raousset et Manarii Laurent. Succès du U17 Herehau Laurent en catégorie access.



L’association Tamarii Punaruu Cyclisme a organisé son Grand Prix ce week-end en proposant deux étapes aux participants. La première samedi sous forme d’un contre-la-montre individuel de 3,6 km pour toutes les catégories avec une arrivée en côte au Lycée Saint-Joseph. La deuxième dimanche lors d’une course en circuit dont la distance variait selon les catégories, l’arrivée se situant au temple Mormon avec un final au fort dénivelé au-dessus de l’université.



En Open, Taruia Krainer a signé le meilleur temps samedi en 9’ 34’’, Kahiri Endeler 2e lui concédant 5’’, Romain Raousset 3e terminant à 36’’ du vainqueur. Taruia Krainer faisant l’impasse dimanche, Kahiri Endeler était dès lors leader avant la course en ligne. Il ne figurait pas dans l’échappée composée de Manarii Laurent, Romain Raousset, Tamatoa Lepean et Terii Teihotaata qui se formait dès les premiers tours de circuit. Endeler partait en contre-attaque et revenait sur le quatuor de tête après avoir chassé pendant une bonne dizaine de tours. La hiérarchie de l’étape se dessinait dans la montée finale, Kahiri Endeler s’y montrant le plus véloce pour s’imposer devant Manarii Laurent et Romain Raousset. Au général, doublé des Tamarii Punaruu avec la victoire de Kahiri Endeler devant Romain Raousset à 36’’, Manarii Laurent complétant le podium final en open à 1’ 06’’ du vainqueur.



Kahiri Endeler part courir en métropole et peut-être en Martinique



Kahiri Endeler s’est confié à l’arrivée :’ ’J’avais à cœur de bien faire ce week-end car c’était une course organisée par mon club. C’est un rendez-vous important pour les Tamarii Punaruu et l’on se doit d’y bien figurer par respect pour nos partenaires et pour tous les bénévoles qui s’investissent dans notre club. On a fait une bonne course d’équipe sur l’épreuve en ligne et on a bien manœuvré tactiquement avec Romain Raousset. Et puis c’était une revanche par rapport à la Coupe Tahiti Nui que j’ai laissé échapper lors de la dernière étape. Je pars en France ce soir pour participer à des courses en métropole et j’envisage aussi de courir le Tour de Martinique du 8 au 16 juillet’’.



Les jeunes ont dominé la catégorie access du Grand Prix de Punaauia, le U17 Herehau Laurent s’imposant devant Kohai Schmit un autre U17, le U19 Nainoa Tanetoa faisant 4e. Toareva Parker a réussi à s’intercaler entre les jeunes en prenant la 3e place. Le duo handisport composé du non-voyant John Itchner et de son entraîneur Joseph Pedebernade qui a récemment participé aux Championnats de France paralympique a couvert les deux étapes en access.



A noter également la participation de deux féminines sur l’étape en ligne dimanche, Kylie Crawford terminant 17e au scratch, Christelle Chaput ayant pour sa part abandonnée. Doublé U15 en catégorie loisirs, Toanui Tanetoa l’emportant devant Manatea Goulard, Léon Maihuti prenant la 3e place devant la jeune U17 Vahinemoea Tcha. C’est maintenant la trêve pour le cyclisme local pendant quelques semaines.