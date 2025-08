Kahiri Endeler remporte le Grand Prix de Pirae

Tahiti, le 4 août 2025 - Lors du Grand Prix cycliste de Pirae, qui s’est déroulé ce week-end, c’est le champion Kahiri Endeler qui termine premier au cumul des deux étapes, en 2 h 27’ 44’’ 27. Premier du contre-la-montre et deuxième de la course en ligne, le pensionnaire du Tamarii Punaruu Cyclisme affiche une grande forme avant d’attaquer une deuxième partie de saison qui s’annonce intense. Gilles Venet prend la deuxième place au classement général en 2 h 31’ 48’’ 25. Chez les jeunes, Kohai Schmit domine en U19, tandis que Gaultier Chastang prend la première place en U17 sur le grand parcours.



En cette période d’hiver austral, les compétitions locales se font rares. Entre les vacances scolaires et la pause bien méritée de certaines fédérations, les sportifs du Fenua ont peu d’occasions de s’exprimer. C’est pourquoi le Grand Prix de vélo organisé par le club de Pirae tombe à point nommé. Il permet aux coureurs restés sur l’île, ainsi qu’aux expatriés revenus pour les vacances, de se retrouver et de participer à une épreuve qui fait désormais partie des classiques du cyclisme polynésien.



Avec deux courses au programme – un contre-la-montre le samedi et une course en ligne le dimanche – les nombreux participants ont pu profiter ce week-end d’un parcours bien étudié, dans des conditions de sécurité optimales. “On commence à avoir nos repères pour bien organiser cette course. On en fait plusieurs dans l’année, donc on a mis en place un système qui permet à tous les coureurs de rouler dans les meilleures conditions. Entre le contre-la-montre et la course en ligne, cela permet à tout le monde de s’exprimer et de rester concentré sur le reste de la saison”, confiait Laurent Barra, directeur de la course.



Kahiri Endeler champion chez les Open



Entre les catégories Access et Open (seniors et masters), les U15, U17 et U19, il y avait foule sur la ligne de départ samedi matin, au PK 25, pour le contre-la-montre. Sur une distance variable selon les catégories – allant de 10 km pour les plus jeunes à 20,5 km pour les plus expérimentés – mais tous en direction de Hitia’a, les engagés ont une fois de plus démontré le niveau d’exigence qu’impose une course cycliste.



Chez les Open seniors, c’est Kahiri Endeler qui s’impose en 26’ 59” 27, devant Taruia Krainer (27’ 21” 51) et Gilles Venet (29’ 08” 25). “J’avais à cœur de bien rouler sur ce contre-la-montre, car j’aime cette épreuve. Il faut une préparation minutieuse pour ne rien laisser au hasard, être très précis, et c’est quelque chose que j’affectionne particulièrement. J’étais content de mon chrono, surtout que j’ai eu de bonnes sensations. Je m’étais fixé certains objectifs que j’ai réussi à tenir, même si je pense qu’il reste encore quelques petits réglages à effectuer, mais c’est normal”, expliquait le vainqueur du contre-la-montre.



Mais la course se déroulant en deux étapes, rien n’était encore joué à la fin de cette première journée. Tout allait se décider le lendemain, lors de la course en ligne.

Sur un parcours organisé entre la mairie de Pirae à celle de Tiarei, 87 kilomètres attendaient les Open et les U19, avec une dernière ascension du belvédère de Pirae jusqu’à la fourche qui allait probablement se révéler décisive.



Après plusieurs attaques, un groupe de leaders s’est extirpé, composé de Kahiri Endeler et de son coéquipier fraîchement rentré de métropole pour quelques jours de vacances, Rodrigue Lozinguez. “Avec Rodrigue, on s’est échappés très vite en début de course. J’étais le seul leader dans cette échappée, donc je ne me suis pas trop inquiété. Mais ensuite, la course s’est relancée à l’arrière, et j’ai été rejoint par Taruia et Gilles (respectivement deuxième et troisième du contre-la-montre). On a pris quelques relais ensemble pour rejoindre la tête de course. J’ai retrouvé Rodrigue, qui, même s’il n’a pas beaucoup roulé cette année à cause de ses études, reste un vrai combattant. On a attaqué ensemble, et dans la dernière montée, on s’est fait un petit mano a mano, et c’est lui qui franchit la ligne en premier. J’en suis très content et très fier”, déclarait le champion, dans un regard bienveillant pour son coéquipier.



Un final en équipe



Malgré sa non-participation au contre-la-montre, Rodrigue Lozinguez voulait être présent pour aider son aîné et leader. “Aujourd’hui, l’objectif, c’était d’accompagner Kahiri pour le général. Mais au fil de la course, je me suis bien senti. Très vite, je suis parti en échappée avec quelques coureurs et, à la fin de la troisième boucle sur la côte est, le peloton des Open nous a rejoints. Il y a eu une cassure sur la ligne droite de Papeno’o, j’étais fatigué, mais j’ai quand même réussi à prendre de la distance. J’ai bien passé le col du Tahara’a, et après, tout s’est joué dans la montée. Je suis content de finir en tête avec Kahiri. Cette course m’a permis de retrouver tout le monde et de rouler malgré une année où je me suis moins entraîné.”



Cette course a donc permis à beaucoup de nos jeunes espoirs partis en métropole de retrouver leur Fenua. C’est le cas de Kohai Schmit, premier au classement général U19, installé en France pour bénéficier de structures d’entraînement de haut niveau en triathlon. Il a profité de cette course pour retrouver ses amis : “Je suis content d’être là. Ça fait du bien de rentrer, et cette course me permet aussi de voir où j’en suis. Je finis quatrième au contre-la-montre, et ce matin, je gagne la course en ligne. Je suis parti pour me perfectionner dans le triathlon. Le changement s’est très bien passé, il a fallu s’adapter à un autre rythme, mais j’ai appris beaucoup de choses et je suis content de vivre cette aventure.”



Le vélo est un sport international, pratiqué partout dans le monde, et nos représentants sont nombreux. Ils montrent à chaque course que le niveau du cyclisme polynésien est en constante progression.