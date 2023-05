Kahiri Endeler maillot jaune de la Coupe Tahiti Nui

Tahiti, le 14 mai 2023 - La 3e manche de la Coupe Tahiti Nui 2023 réservée à la catégorie Open a été remportée par Kahiri Endeler qui s’est imposé au classement général final devant Léo Cazaubiel et Heiarii Manutahi au terme de trois jours de course. Le coureur prend le maillot jaune de l’épreuve à Nuumoe Lintz, tandis que le jeune U19 Rodrigue Lozinguez fait un triomphe au général de la catégorie access.



Programme chargé pour les coureurs de la Fédération tahitienne de cyclisme et en particulier pour la catégorie open lors de la 3e manche de la Coupe Tahiti Nui qui s’est déroulée sur trois étapes ce week-end. Entamée vendredi soir sur la piste de Fautaua par une poursuite individuelle de 2 km, elle s’est poursuivie samedi par une course en circuit de 105 km à Tiarei avant de boucler la 3e manche dimanche par une course en ligne de 103 km sur la côte est, avec aller-retour Arue-Taravao pour finir sur le fort dénivelé de la montée d’Erima sous une chaleur écrasante.



Vainqueur de la 1ère manche et détenteur du maillot jaune au départ de la 3e manche vendredi, Nuumoe Lintz savait sa tunique en danger d’autant que le profil du parcours ne lui était pas vraiment favorable dimanche. Et puis ses principaux adversaires n’étaient pas loin au classement général à commencer par Kahiri Endeler vainqueur, lui, de la 2e manche.



Des craintes fondées. Le sociétaire de Tamarii Punaruu n’est pas passé loin d’un triple succès ce week-end, auteur du meilleur chrono vendredi, 2e samedi derrière Heiarii Manutahi, vainqueur au sprint, et de nouveau 2e dimanche à quelques secondes de Léo Cazaubiel lauréat de la 3e étape au terme d’une course animée. Les attaques ont fusé dès le départ et il faut mettre en exergue Maheanuu Izal qui a longtemps été échappé en solitaire et qui a compté jusqu’à cinq minutes d’avance. Mais il a été repris dans la montée d’Erima, Léo Cazaubiel s’imposant au sommet en 2 h 54’ 35’’, Kahiri endeler terminant à 4 secondes devant Heiarii Manutahi à 5 secondes.



Le Championnat des DOM/TOM en vue



Au classement général final de la 3e manche, on reprenait les mêmes mais dans un ordre différent, Endeler devançant Cazaubiel et Manutahi. Kahiri Endeler entamera la 4e et dernière manche de la Coupe Tahiti Nui à la mi-juin avec le maillot jaune sur les épaules, mais ça s’annonce intense car Nuumoe Lintz ne compte qu’un point de retard et Heiarii Manutahi, Mehdi Gabrillargues et Manarii Laurent ne sont pas loin non plus.



La liste des sélectionnés qui composeront la sélection tahitienne qui participera aux Championnats des DOM/TOM les 3 et 4 juin en Nouvelle-Calédonie sera dévoilée lundi. Huit hommes et, pour la première fois, quatre femmes feront le déplacement pour Nouméa. La densité de la 3e manche de la Coupe Tahiti Nui constitue une bonne préparation pour les sélectionnés tahitiens.



La catégorie access était aussi en lice ce week-end mais hors du champ de la Coupe Tahiti Nui réservée aux coureurs en open. En access, on note le succès vendredi à Fautaua d’Éric Reichart, du jeune U17 Herehau Laurent, samedi à Tiarei, et du U19 Rodrigue Lozinguez, dimanche sur les hauteurs d’Erima. Le jeune courreur s’est imposé dans la catégorie au classement général final.



Quant à la sélection tahitienne qui doit partir pour la Nouvelle-Calédonie le 29 mai, elle pourra parfaire sa préparation samedi lors du Grand Prix d’Arue, ce samedi.