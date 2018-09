Justice :100 heures de travaux d'intérêt général pour trois cambriolages

PAPEETE, le 08 septembre 2018 - K comparaissait, jeudi matin, devant le tribunal correctionnel pour avoir cambriolé trois maisons en février 2018 dans le quartier de la cité Jay à Arue.

K, 21 ans dit avoir "déraillé" en février dernier. En effet, le jeune homme était entendu par le tribunal correctionnel pour trois cambriolages qu'il a mené entre le 1er et le 13 février 2018. A trois reprises, il s'est introduit dans des maisons de la cité Jay et a subtilisé bijoux, jeux vidéo ainsi que divers objets de valeur. "J'avais un petit problème. La mère de ma copine est décédée, je devais trouver un moyen pour subvenir à nos besoins."

Après les cambriolages, K s'est rendu chez les acheteurs d'or afin de tenter de revendre un maximum d'or, "le marchand d'or m'a dit que c'était de la camelote", assure le jeune homme. Il ajoute, "j'ai tout jeté, ça ne me servait à rien." Il offre néanmoins quelques bijoux à sa compagne "je lui ai donné. Je lui ai dit de mettre…bref" répond le prévenu évasif aux questions du président du tribunal correctionnel. Le jeune homme a tenu à s'excuser auprès d'une de ses victimes présente à l'audience : "je voulais m'excuser, même si je ne peux pas ramener ce que j'ai volé. Je suis désolé"

Le procureur de la République s'étonne, "ce jeune homme, sans casier judiciaire, se met à cambrioler du jour au lendemain dans la cité Jay". Elle requiert à son encontre 4 à 5 mois de sursis mis à l'épreuve. Le tribunal correctionnel condamne finalement K. à 100 heures de travaux d'intérêt général et à l'obligation d'indemniser ses victimes.