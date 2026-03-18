

Jugé pour le meurtre de Manoa

Tahiti, le 14 avril 2026 - Le procès de l'un des deux frères poursuivis pour avoir volontairement donné la mort à un adolescent le 13 septembre 2024 à Mahina pour lui voler son vélo s'est ouvert mardi pour trois jours de procès. Alors que l'avocat général avait demandé à ce que l'audience soit accessible à la presse, la cour d’assises des mineurs a finalement décidé d'une publicité restreinte pour protéger, notamment, la mère de la victime, très éprouvée par les jours à venir.



Le 16 septembre 2024, le corps d'un adolescent de 15 ans nommé Manoa avait été découvert en contrebas d'une falaise située à la pointe de Tapahi à Mahina. Le jeune homme, qui présentait de multiples plaies traumatiques au niveau du crâne, avait disparu trois jours plus tôt après avoir quitté son domicile pour faire réparer son vélo électrique.



Deux frères, alors mineurs, avaient rapidement été interpellés et la perquisition effectuée à leur domicile avait permis la découverte d'effets personnels appartenant à la victime. Les enquêteurs avaient également saisi un marteau chez la grand-mère des deux jeunes suspects.



Alors que le plus jeune des deux frères a été condamné, le 3 mars 2026 par le tribunal des enfants, à treize ans de prison, le procès de son aîné – désormais majeur – a débuté mardi devant la cour d'assises des mineurs. À l'entame de ce premier jour de procès, la publicité des débats a fait l'objet d'une discussion entre les différentes parties. Si l'avocat général a tout d'abord plaidé en faveur de la présence de la presse car ce drame avait choqué l'opinion publique, l'avocat de la mère de la victime s'y est opposé en expliquant que sa cliente souhaitait que l'audience ait lieu à publicité restreinte. Le représentant du ministère public a ensuite expliqué qu'au regard de cet argument, il ne maintenait pas sa demande. Au terme de ce procès, qui doit s'achever jeudi, l'accusé encourt vingt ans de réclusion criminelle.



Rédigé par Garance Colbert le Mardi 14 Avril 2026 à 12:45 | Lu 1051 fois



