

Judo – Tahiti domine les Oceania à domicile

Tahiti, le 15 juin 2026 – Les Oceania Open seniors 2026 de judo s’est déroulé samedi et dimanche au complexe Boris Leontieff de Arue. Tahiti s’est imposée au tableau des résultats avec trois médailles d’or, trois d’argent et six de bronze. Le judo féminin tahitien a brillé en décrochant les trois titres grâce à Jade Popoff (-57 kg), Axelle Plaire (-70 kg) et Rauhiti Vernaudon (+ 78 kg). L’événement a battu son record de participation avec 63 engagés représentant quatre continent et treize nations.



La Fédération polynésienne de judo (FPJ) a accueilli ce week-end au complexe Boris Leontieff de Arue la quatrième édition des Oceania Open seniors. Un rendez-vous où Tahiti conforte son statut d’hôte privilégié de cet événement qui était organisé au Fenua pour la troisième édition d’affilée.



Kate Corkery, la présidente de l’Union de Judo d’Océanie (OJU), a souligné la place essentielle que tient Tahiti dans la communauté du judo d’Océanie et la confiance qui lui est accordé dans l’organisation d’événements majeurs. Et c’était bien le cas pour les Oceania Open 2026 car le rendez-vous a dépassé le cadre de l’Océanie pour s’ouvrir au monde, la trentaine de participants étrangers représentant quatre continents et treize nations. Et cela a fait figure de test important pour la Fédération polynésienne de judo, et son président Stéphane Gustin, dans la perspective des Jeux du Pacifique 2027. Une répétition de choix pour confirmer les capacités d’organisation que jauger la préparation des candidats potentiels pour les Jeux. Un test passé avec succès tant au niveau de l’organisation que de la fiabilité de la salle omnisports du complexe Boris Leontieff qui servira de cadre aux compétitions de judo pour le grand rendez-vous de 2027.



Les Oceania Open seniors se soldent aussi par un succès sportif pour le judo tahitien. Au programme : cinq catégories de poids chez les dames et sept chez les hommes. Il y avait certes quelques catégories peu denses en nombre de participants mais décrocher 12 podiums dont trois titres océaniens dans dix catégories différentes témoignent de la compétitivité du judo tahitien.

Un judo féminin remarquable



Toute la team Tahiti a globalement réussi ses Oceania mais on doit tout de même mettre en exergue les féminines qui ont décroché les trois titres océaniens pour les locaux. Jade Popoff (-57 kg) est monté sur la plus haute marche du podium samedi, Axelle Plaire (-70 kg) et Rauhiti Vernaudon (+ 78 kg) l’imitant dimanche. Laetitia Azoulai a enrichi le capital médailles des Tahitiennes en prenant de l’argent après s’être inclinée en finale contre Rauhiti Vernaudon, Haukea Vitielli prenant du bronze en -70 kg. “C’est une énorme satisfaction pour moi de décrocher ce titre de championne d’Océanie sous les couleurs de Tahiti”, a déclaré Axelle Plaire, sa médaille d’or au cou. “Je n’ai fait que deux combats mais la finale était très relevée contre la Calédonienne et j’ai tout donné pendant quatre minutes pour gagner. Le judo tahitien a été à la hauteur des Oceania et c’est très encourageant pour les Jeux du Pacifique. Malheureusement, je ne peux pas y postuler car il me manque un an de présence sur le territoire mais je serai dans le staff pour encourager l’équipe.”



S’il n’y eut pas de titres chez les hommes, la moisson a tout de même été riche avec sept médailles dont deux en argent. Tamatoa Luciani s’est incliné samedi en finale des -73 kg face au Bahaméen Xavion Johnson et Jérémy Picard a subi le même sort dimanche en -100 kg par ippon face à l’Autrichien Adam Borchashvilli. Antoine Auriacombe (-66 kg), Hivatea Bac (-66kg), Basile Dessaivre (-73kg), Cyril Gaudemer (-100 kg) et Natimoana Guilloux (+ 100 kg) ont complété le palmarès tahitien avec du bronze.

“C’est de bon augure pour les Jeux”



Cette première place tahitienne aux Oceania à un an des Jeux du Pacifique est très encourageante d’autant que le niveau des Oceania 2026 avec la solide participation étrangère hors Pacifique a été d’un niveau supérieur à celui que devrait proposer les Jeux du Pacifique, même avec la présence des Australiens. Stéphane Gustin, le président de la Fédération polynésienne de judo, a bien évidemment apprécié la tournure des événements : “On a assisté à un beau week-end de compétition avec les Oceania Open qui sont qualificatifs pour les prochaines grandes échéances internationales et notamment les Jeux olympiques de 2028. C’est pour cela que l’on n’avait pas mal de Top 100 étrangers qui sont venus chercher des points pour le classement mondial car les Oceania étaient ouverts à des athlètes originaires d’autres continents. On a vécu une belle satisfaction avec la team Tahiti qui gagne les Oceania pour la première fois et le bilan d’ensemble est très bon. C’est de bon augure pour les Jeux du Pacifique, mais on va continuer à beaucoup travailler avec la sélection qui est établie à 80 % à l’heure actuelle. On devrait partir à Nouméa en octobre/novembre, on aura le Challenge Air Tahiti Nui en décembre et un déplacement est programmé au Japon en avril 2027. Il y a aussi toutes les compétitions locales et on envisage aussi de retourner aux États-Unis et au Canada. On a déjà effectué beaucoup de déplacements cette année mais on va rester sur la même lancée pour être prêt pour les Jeux.”



Pas de triomphalisme au sein de la FPJ, ce n’est pas le genre de la maison, mais tout de même beaucoup de confiance et d’ambition pour 2027 d’autant que la phase de préparation s’annonce encore riche.



Patrice Bastian









Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 15 Juin 2026 à 15:37 | Lu 247 fois



