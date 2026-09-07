

Judo - La Coupe de Tahiti inaugure la saison sur les tatamis

Tahiti, le 4 octobre 2026 - La Fédération polynésienne de judo à organisé ce week-end une nouvelle édition de la Coupe de Tahiti au complexe sportif de l’AS Aorai. Plus de 350 judokas se sont déplacés afin de représenter leur club et succéder à l’EJ Shiseikan au palmarès de la compétition tandis que la préparation pour les prochains Jeux se dessine.



Les jeunes judokas polynésiens ont eu les honneurs des tatamis tout au long du week-end au sein de la salle de l’AS Aorai à Pirae. Plus de 350 combattants, âgés de 4 à 15 ans, ont foulé les tatamis avec la ferme intention de permettre à leur club de remporter la nouvelle édition de la Coupe de Tahiti et de succéder à l’EJ Shiseikan.



Les candidats au titre étaient nombreux puisque pas moins de dix autres associations affiliées à la Fédération polynésienne de judo (FPJ) étaient représentées : Vénus, Manu Ura, Budokan Pirae, Dojo Tahitien, EJJP, Taravao, Punaauia JJ, Tefana et même Rangiroa.



“Si nous concentrons beaucoup de moyens et d’énergie sur notre ambition de remporter les Jeux à domicile, nous avons également à cœur de proposer des animations à l’ensemble de nos pratiquants. C’est pourquoi nous rassemblons sur deux jours l’ensemble des tranches d’âge que nous comptons parmi nos licenciés. La finalité est d’offrir à nos judokas l’opportunité d’effectuer un maximum de combats”, explique le président de la FPJ, Stéphane Gustin.



“La moitié de l’équipe pour les Jeux est déjà sélectionnée” Les hostilités ont donc débuté, samedi matin, avec les poussins, benjamins et minimes regroupées dans plusieurs catégories de poids allant des moins de 34 à plus de 64 kilos. Les plus jeunes athlètes (mini-poussins et éveil) ont dû, quant à eux, patienter jusqu’à dimanche pour combattre. La compétition a été suivie d’un entraînement dans le cadre de la préparation des Jeux du Pacifique qui se déroulent dans moins de 300 jours désormais (24 juillet au 7 août).



Présent tout au long de la Coupe de Tahiti, le cadre technique de la FPJ, Franck Bellard, en a profité pour faire le point : “La moitié de l’équipe pour les Jeux est déjà sélectionnée. Il nous reste jusqu’à mars pour finaliser cette liste.”







Les prochaines compétitions De nombreuses compétitions comme le challenge Air Tahiti Nui, en décembre, les poules de sélection, le 14 novembre, et un tournoi international sont prévus avec également les championnats de Polynésie en avril 2027. “Cela permettra à nos athlètes de se confronter à ceux qui feront les Jeux”, ajoute le dirigeant.



Des entraînements décisifs afin d’arriver en forme pour défier le grand rival calédonien et l’ogre australien, qui sort d’une prestation hors norme aux derniers championnats d’Océanie avec 13 médailles d’or sur autant de titres possibles.





Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 4 Octobre 2026 à 16:03 | Lu 158 fois



