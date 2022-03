"Judas", un spectacle dansé et engagé

TAHITI, le 28 mars 2022 - Dakota Simao et Nadia Ladeiras, champions du monde de danse et finaliste de l’émission La France a un incroyable talent, ont monté leur premier spectacle, Judas, dans lequel ils abordent, entre autre, la question des violences conjugales. Un découvrir ce 1e avril au Grand théâtre.



Le spectacle Judas, créé et interprété par Nadia et Dakota, raconte l’histoire d’un couple qui se déchire pour différentes raisons. Les violences conjugales font partie de ces raisons, mais elles ne sont pas les seules. Le duo aborde divers sujets. Selon Dakota, " c’est une pièce de théâtre où les mots sont remplacés par la danse, un mouvement avec une certaine énergie veut dire une chose, le même mouvement avec une autre énergie veut dire autre chose. On a une sorte d’abécédaire que l’on s’est créé. On fait en sorte de remplacer les mots par les mouvements ".



"On ne s'est pas mis de barrière"



L’abécédaire du duo est très personnel. En effet, il pioche dans différents types de danse. Ce qui en fait un spectacle difficile à définir. " On est tous les deux issus de danse urbaine, mais on prend de tout, on ne s’est pas mis de barrière. On a fait en fonction de ce que l’on ressentait ."



Nadia Ladeiras a 25 ans. Originaire du Portugal, elle vit en Suisse depuis de nombreuses années. Depuis deux ans et demi, elle est danseuse et chorégraphe. Dakota Simao, lui, a 31 ans. Il est d’origine angolaise. Il est chorégraphe et danseur depuis 15 ans, trois ans professionnellement. Il vit également en Suisse. Ils utilisent la danse comme moyen d’expression depuis leur plus tendre enfance.



En 2018, ils ont participé et remporté à la finale de la plus grande manifestation de danse urbaine au monde, à savoir le World of dance. La même année, ils ont fait sensation dans l’émission La France a un incroyable talent –ils sont arrivés à la deuxième place–. En 2019, ils ont été auditionnés pour l’émission America’s got Talent. Ils ont participé aussi à l’émission La Bataille du jury et l’émission italienne Tu Si Che Vales, en 2020, puis l’année suivante à Got Talent Portugal. En août 2021, ils présentaient Judas à la salle Les Alambics à Martigny, en Suisse, là où tout a commencé, avant de partir en tournée.



Entrer dans l'intimité d'un couple



Le terme judas fait référence au judas d’une porte d’entrée, un élément qui permet " d’entrer dans l’intimité de quelqu’un ". Sur la scène aménagée comme un appartement, le duo montre au spectateur l’intimité d’un couple.



Ce spectacle s’est mis en place naturellement. " Une fois la première vidéo enregistrée pendant l’émission La France a un incroyable talent, on a été un peu frustré. Nous n’avions finalement pas eu assez de temps pour raconter ce qu’on avait à dire ", rapporte Nadia. Le duo voulait développer l’ensemble du processus qui mène à des situations de violence, expliquer les causes qui sont multiples. Judas, d’ailleurs, ne traite pas seulement des violences conjugales, " on parle aussi d’émigration, des réseaux sociaux, de la violence physique mais aussi psychologique ", détaille Dakota.



Après l’émission de La France un incroyable talent Nadia et Dakota se sont appuyé sur l’ensemble des chorégraphies qu’ils avaient déjà imaginées pour aller plus loin. Ils ont contacté un auteur pour écrire une scénographie complète.







Pratique



Le 1er avril au grand théâtre de la Maison de la culture.

À 19h30. À partir de 4 500 Fcfp.

Durée 1h10.

À partir de 10 ans.

Tickets en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 à Fare Ute et

Rédigé par Delphine Barrais le Lundi 28 Mars 2022 à 16:22 | Lu 154 fois