

Journées portes ouvertes du CFPA

Tahiti, le 9 septembre 2026 - Le Centre de formation professionnelle pour adultes (CFPA), sous la tutelle du ministère de la Fonction publique, de l'Emploi, du Travail, de la Modernisation, du Développement des archipels et de la Formation professionnelle, ouvre les portes des centres de Tahiti, Rangiroa et Raiatea de septembre à octobre 2026.





Ces journées, organisées pour la première fois simultanément dans l'ensemble des centres de Tahiti et pour la première fois à Rangiroa, doivent permettre de “rapprocher la formation professionnelle de la population, où qu'elle se trouve en Polynésie française”.



Ce rapprochement s'inscrit dans une démarche engagée depuis le début de l'année par le gouvernement. En janvier 2026, le conseil des ministres a en effet adopté le renouvellement intégral du conseil de perfectionnement du CFPA pour la période 2026-2027, avec un périmètre élargi à de nouveaux acteurs économiques. Cette instance se prononce sur le contenu pédagogique des formations et sur l'évolution des filières, dans l'objectif de renforcer l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins du marché de l'emploi dans chaque secteur et chaque archipel.



Lors de ces journées, le public sera invité à découvrir les différents métiers et formations proposés par les établissements. Les visiteurs pourront découvrir les ateliers et plateaux pédagogiques, échanger avec les formateurs et les stagiaires et rencontrer les conseillers en recrutement et en insertion professionnelle pour construire leur projet



Des informations seront proposées sur les possibilités de reconversion, d’alternance, de Validation des acquis de l’expérience (VAE) et de formation continue, ainsi que des conseils pour leur recherche d’emploi, la construction d’un CV et l’orientation professionnelle. Le CFPA répondra également aux questions que se posent de nombreux Polynésiens sur les secteurs porteurs, les modalités d’accès aux formations, les parcours sans diplômes ou après un cursus scolaire difficile.



Ces journées seront également l’occasion d’informer le public du développement des formations en apprentissage à compter de 2027 et d’inviter les personnes intéressées à se renseigner en amont des prochains recrutements.



Dates et lieux

Le 10 septembre, de 7h30 à 15 heures à Rangiroa

Le 17 septembre, de 7h30 à 15 heures aux centres de Taravao, Pirae et Punaruu

Le 1er octobre, de 7h30 à 15 heures au centre de Faaroa (Raiatea).



Renseignements et modalités d’inscription

CFPA de Pirae : 40 50 74 50

CFPA de Punaru’u : 40 50 75 50

CFPA de Taravao : 40 50 88 50

CFPA de Faaroa : 40 60 04 07

Cellule recrutement : 40 50 74 51 Le 10 septembre, de 7h30 à 15 heures à RangiroaLe 17 septembre, de 7h30 à 15 heures aux centres de Taravao, Pirae et PunaruuLe 1er octobre, de 7h30 à 15 heures au centre de Faaroa (Raiatea).Renseignements et modalités d’inscriptionCFPA de Pirae : 40 50 74 50CFPA de Punaru’u : 40 50 75 50CFPA de Taravao : 40 50 88 50CFPA de Faaroa : 40 60 04 07Cellule recrutement : 40 50 74 51

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 9 Septembre 2026 à 17:52 | Lu 169 fois



