Journées du Patrimoine, le retour

Tahiti, le 9 décembre 2022 – Le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a annoncé vendredi la 39ème édition des Journées européennes du patrimoine en Polynésie française, prévues du 15 au 18 septembre au musée de Tahiti et des îles. Cet événement est l'occasion de célébrer les 20 ans du Festival international du film documentaire océanien (Fifo), ainsi que la commémoration des 145 ans de la mort de la reine Pomare Vahine IV.



Les journées du patrimoine en Polynésie française, organisées chaque année le troisième week-end de septembre au musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha à Punaauia, ont été dématérialisés pendant deux ans en raison de la pandémie. Cette année, l'événement reprend normalement du 15 au 18 septembre. La directrice du Fare Manaha, Miriama Bonno, a mis le paquet pour cette édition en proposant une multitude d'activités pour enfants et adultes, gratuites et en accès libre selon la capacité d'accueil du musée. Toute inscription se fera uniquement sur place. Au programme, des ateliers d'artisanat et d'art traditionnel -chant, danse et instrument-, des projections de films, de la tradition orale, des spectacles et d'autres surprises. À cette occasion, les 20 ans du Fifo seront célébrés lors de la soirée d’ouverture Fifo Pe’ue, avec des projections de films ayant été primés en 2022. La reine Pomare Vahine IV sera également mise à l’honneur samedi, avec des ateliers et des spectacles, en commémoration des 145 ans de sa mort. Des élèves de 3ème du collège Pomare IV ont d'ailleurs préparé un projet autour de ce thème. Selon leur enseignante, ils sont enthousiastes et motivés, et pourraient par la suite encourager la jeune génération à s'intéresser davantage à la culture. "On l'a constaté avec le Heiva, la population a besoin de ce type d'événement pour se rapprocher de sa culture. On peut dire que ça a beaucoup manqué. C'est un événement sur le patrimoine mais qui retrace également l'histoire, notamment avec l'hommage à la reine Pomare Vahine IV", explique le ministre de la Culture.



Enfin, la cinquième édition du concours de la technique de frappe instrumentale "ta'iri paumotu", Fakaheva Tita, se déroulera pour la première fois au musée dans le cadre des Journées du patrimoine. L'édition de cette année est spécialement dédiée à un jeune talent polynésien des Tuamotu ayant participé aux quatre premières éditions du concours, Fenuakura Buillard, qui s'en est allé en début d'année. Son orchestre, Hirinaki Sound, est prévu au programme afin de lui rendre un bel hommage.





Programme des journées du Patrimoine 2022 Jeudi 15 septembre

Lancement des 20 ans du FIFO avec la soirée FIFO pe'ue Le public est invité à apporter son pe'ue

18h à 21h:

- projections des films primés en 2022

HAWAIIAN SOUL - prix du meilleur court-métrage de fiction

THE ROGERS - prix du meilleur court-métrage documentaire

STRONG FEMALE LEAD - prix du public



Vendredi 16 septembre

9h à 12h:

- Ateliers percussions, 'ukulele, himene, 'ori tahiti (CAPF)

- Ateliers de confection de tapa (DCP)

- Traditions orales: contes et légendes (DCP)

9h à 15h:

- Atelier artistique et d'artisanat (Association Hiti e moe & ART) – travail du coquillage et du pandanus

Soirée concours Fakaheva Tita 18h:

- Accueil du public

18h30 à 20h30:

- Concours de "Fakaheva Tita" (CAPF & TFTN)



Samedi 17 septembre

Commémoration des 145 ans de la mort de Pomare Vahine IV Le public est invité à revêtir des tenues d'époque

9h:

- Exposition Pomare Vahine (DCP, SPAA & MTI)

9h à 12h:

- Jeux "La danse des costumes" (Association des Amis du Musée)

10h à 11h30:

- Visite du jardin

9h à 16h:

- Atelier de teinture d'un tapa géant (Association Arioi)

- Atelier artistique et d'artisanat (Association Hiti e moe & ART) – pareu peint et éventail en ni'au

15h à 16h:

- Hommage à la Reine Pomare à travers une pièce de théâtre en reo et danses (Collège Pomare IV)

16h à 17h:

- Narration de récit "A la découverte de Pomare Vahine" (Fare Vana'a)

Soirée hommage à la reine Pomare IV 18h:

- Accueil du public

19h à 20h30:

- Spectacle inédit du groupe Hei Tahiti, vainqueur du prix Madeleine Mou'a au Heiva 2022



Dimanche 18 septembre

9h à 12h:

- Jeux "La danse des costumes" (Association des Amis du Musée)

- Visite des jardins autour de la canne à sucre, avec dégustation

- Atelier artistique et d'artisanat (Association Hiti e moe & ART)





