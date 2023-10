Journée rose et festive à Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 18 octobre 2023 - Depuis 2017, l’association Te vehine te tumu est entièrement dévouée aux besoins des femme de Nuku Hiva. Son objectif est de répondre aux envies de partage et aux problématiques rencontrées par les femmes marquisiennes. Ce mois-ci, à l’occasion d’Octobre rose, c’est la lutte contre le cancer du sein qui est au centre des animations de l’association.



Présidée par Tahia Tekohuotetua, l’association Te vehine te tumu a pour vocation d’œuvrer pour la défense des droits et des intérêts de la femme au sein de la famille et de la société en diffusant des informations de prévention et en organisant des manifestations relatives au soutien, à la promotion et à la valorisation de la femme dans le cadre de ses activités économiques, sociales, culturelles et sportives.



Te vehine te tumu a aussi pour but de mettre en relation la femme avec des personnes ressources dans tous les domaines qui pourraient améliorer son quotidien. Ainsi, ce week-end, les membres de l’association et leurs représentantes des vallées de Nuku Hiva ont organisé une grande journée festive et informative entièrement dédiée à la lutte contre le cancer du sein dans le village de Hooumi.



“Le fait de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein dans le cadre d’Octobre rose rentre tout à fait dans les prérogatives de notre association”, explique Tahia Tekohuotetua. “Il s’agit, en plus du côté information et prévention, d’organiser des rencontres entre les femmes, qu’elles soient jeunes filles, mamans, épouses, femmes au foyer ou femmes actives, pour discuter et échanger des expériences, tout en se divertissant et en passant du bon temps. C’est aussi l’occasion de réunir les femmes de toutes les vallées de Nuku Hiva, car l’île est grande et elles n’ont pas souvent l’opportunité de sortir de leur village pour rencontrer leurs pairs des autres vallées.”



Ainsi, grâce à l’aide logistique de nombreux bénévoles, plusieurs animations étaient au programme de l’événement : une excursion pédestre entre Taipivai et Hooumi, une séance de stretching, une autre de fitness, puis une d’aquagym ou encore un cours de tamure et un concours de pétanque. Au programme également, des groupes de discussions sur le thème du cancer du sein, des ateliers de confection de couronnes fleuries, de chapeaux tressés, puis d’objets en macramé. Et surtout de belles rencontres autour d’un repas partagé. La journée a remporté un vif succès puisque qu’une centaine de personnes y ont participé.



Rédigé par Marie Laure le Mercredi 18 Octobre 2023 à 19:08 | Lu 166 fois