

Journée polynésienne du rein mercredi

Tahiti, le 8 mars 2026 - La maladie rénale chronique (MRC) touche un adulte sur dix, au Fenua. Elle est pourtant mal connue. Pire, elle est silencieuse, indolore et asymptomatique jusqu’à ses stades très avancés où un traitement lourd, contraignant et couteux (dialyse) devient nécessaire.



Ce début mars en Polynésie française, 613 patients tous sites confondus sont en dialyse. Or, détecter et prendre en charge précocement une insuffisance rénale permet de ralentir de moitié la progression de l’affection vers le stade de la maladie rénale chronique (MRC) et ainsi de réduire les complications cardio-vasculaires qui sont associées.



De ce fait, la communauté néphrologique collabore pour organiser une journée polynésienne du rein dans le cadre de la semaine du rein afin d’agir ensemble pour dépister, informer et sensibiliser la population au sujet de la santé rénale et des facteurs de risque de la dégradation de la santé rénale, comme l’hypertension artérielle (HTA) et le diabète. Cette journée de sensibilisation sera organisée mercredi entre 8 heures et 13 heures à la plazza haute du centre Vaima.



L’objectif est de dépister, informer et sensibiliser le public sur la santé rénale et les facteurs de risque afin de détecter les maladies rénales et agir précocement.



Plusieurs organismes participeront à cette journée comme Isis, l’Apurad, le Centre hospitalier de Polynésie française (CHPF) et Ocellia avec une équipe pluridisciplinaire (médecin, pharmacien, infirmiers, diététicien, enseignant d’activité physique et étudiants infirmiers).



Plusieurs stands seront mis en place pour informer et prévenir le public. Un stand de dépistage, un autre de synthèse et d’orientation avec des conseils personnalisés en fonction des résultats et la remise de documents au patient pour le rassurer et au médecin traitant pour l’informer. Également présents, des stands et des ateliers éducatifs sur les mesures de néphroprotection, sur l’alimentation et le sel et des ateliers d’activité physique. Le tout est bien entendu gratuit pour les personnes qui viendront s’informer sur place.



