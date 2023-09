Journée de la psychomotricité, faire comprendre les troubles de la psyché et du corps

Tahiti, le 19 septembre 2023 – Une journée de prévention aux problèmes de psychomotricité a été organisée ce mardi au CHPF. Ces troubles, invisibles à l'œil nu, touchent le plus souvent les enfants et les personnes âgées. À cette occasion, Reynald Boivin, psychomotricien au Taaone, est revenu pour Tahiti Infos sur ce qu'est la psychomotricité pour faire savoir au grand public qu'il existe, au fenua, des professionnels de santé présents pour les aider “à mieux vivre, dans toutes les étapes de leur vie”.



Les troubles psychomoteurs (TDC), anciennement appelé TAC, sont des troubles du développement de la coordination entre la psyché et le corps qui surviennent généralement chez les enfants, mais également chez les personnes âgées. (Les TDC peuvent aussi toucher des adultes au cours de leur vie, à la suite d'un accident par exemple.) Les personnes souffrant de ces problèmes sont dans l'incapacité de réaliser de nombreuses actions anodines de la vie quotidienne, comme faire du vélo, écrire ou encore simplement marcher droit.



Pendant de nombreuses années, ces troubles, notamment chez l'enfant, n'étaient pas diagnostiqués, l'inconscient collectif se chargeant de juger ces jeunes à l'apparence physique normale de “débile moteur”. Et pourtant, ces enfants souffrent bel et bien de troubles très handicapants, comme la dyspraxie. Fort heureusement, depuis une vingtaine d’années, grâce à l'évolution de la prise en charge et une prise de conscience collective, ces TDC sont de mieux en mieux soignés. Ce mardi, au centre hospitalier de Taaone, une journée de la psychomotricité a d'ailleurs été organisée. Reynald Boivin, psychomotricien au CHPF, explique que cet événement a pour objectif “de faire savoir au grand public que la psychomotricité existe à Tahiti et qu'il y a des professionnels de santé présents au CHPF et sur le territoire pour aider les gens à mieux vivre, à toutes les étapes de leur vie”.



Un travail sur le corps et l'esprit



Pour tenter d'atténuer ces troubles qui peuvent toucher “le tonus, l'équilibre” ou encore “l'image et le schéma corporel”, de nombreuses méthodes sont employées. “Il faut savoir qu'on travaille sur le psychique et le corps dans leur globalité. On ne fait pas de dichotomie entre les deux”, explique Reynald Boivin. “Pour ce faire, on va utiliser des exercices simples, de coordination ou de vitesse d'exécution. On va utiliser des balles ou des objets.” Les méthodes de travail en Polynésie sont d'ailleurs, selon lui, différentes par rapport à celles pratiquées en Europe. Car si certaines familles ne comprennent pas toujours les problèmes qui peuvent survenir chez leurs enfants, la société polynésienne est, selon le médecin, plus inclusive qu'ailleurs. “Ici, on a cette chance que les jeunes, même s'ils naissent avec un handicap, fassent partie intégrante de la société. Ce n'est pas pareil partout dans le monde. C'est pour ça que c'est très intéressant pour nous de travailler en Polynésie.” Depuis quelques années, des missions sont régulièrement organisées dans les îles pour suivre les patients qui ne peuvent pas se déplacer sur Tahiti.



À noter que les diagnostics de ces troubles passent souvent, au départ, par un médecin généraliste qui détecte un problème psychomoteur. Dans la vie courante, plusieurs signes peuvent alerter les parents, comme des difficultés à courir, à se moucher, à se repérer dans l'espace ou encore des chutes fréquentes.

Rédigé par Thibault Segalard le Mardi 19 Septembre 2023 à 15:19 | Lu 215 fois