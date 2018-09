Journée bien-être dans les jardins de l’Assemblée le 15 septembre

PAPEETE, le 7 septembre 2018 - L’école internationale Tahiti massage, pour fêter ses dix ans d’existence, organise une journée bien-être dans les jardins de l’Assemblée. Cet événement réunira près de vingt-cinq partenaires du secteur qui présenteront des activités, soins, produits et feront gagner des lots aux visiteurs.



Isabelle Trebucq a fondé l’école internationale Tahiti massage il y a dix ans. Depuis, chaque année, elle organise des événements, souvent dans les Jardins de Paofai ou bien dans les jardins de la mairie de Pirae, toujours pour une bonne cause.



Cette année, pour marquer l’anniversaire de son école, elle a souhaité organiser une journée du Bien-être pour tous. Un temps qui réunira différents partenaires, qui sera gratuit et en accès libre pour présenter au public toutes les activités qui existent dans le secteur, les soins possibles, les techniques et produits.



" Nous aurons environ vingt-cinq partenaires ", annonce-t-elle. " Les visiteurs pourront profiter de séances, d’ateliers, de soins dans différents espaces. " La journée Bien-être pour tous se tiendra dans un endroit zen : les jardins de l’Assemblée.



Au programme : des massages, de la réflexologie plantaire, palmaire et faciale, du yoga, du qi gong taoïste, du tai chi, du coaching sportif, un bar à ongles/maquillage, de la relaxation sonore, de la musicothérapie, de l’hypnose, des soins énergétiques et thérapies naturelles, de la gestion du stress, de l’access bar. Chaque partenaire présentera l’étendue de ses activités en plus de celles qu’ils mettront en place le jour J.



Un lieu réservé au bébé sera animée par une marque de produits à destination des tout-petits. " Il y aura des goûters offerts et une sage-femme, formée au massage pour bébé, dispensera des conseils aux parents qui souhaitent masser leur bébé à la maison ".



Un espace sera par ailleurs réservé aux enfants " car la journée s’adresse à tous, quel que soit l’âge ". Pour eux du yoga et de la relaxation sonore seront proposés.



Tout au long de la journée des lots seront mis en jeu. " Les partenaires feront gagner des soins, des massages, des séances découvertes. L’école, elle, fera gagner des formations. Un séjour à Fakarava, une nuit et un massage duo pourra aussi être remporté ." Une formule pour que le bien-être dure au-delà de la seule journée-événement.