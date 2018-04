Journal des enfants : la plongée sous-marine accessible dès 8 ans

PAPEETE, le 25 avril 2018. Tu rêves de visiter la Polynésie sous-marine ? Si tu as 8 ans ou plus, tu peux essayer la plongée sous-marine. Et, si l’activité te plaît, tu pourras en faire régulièrement. Jusqu’à 10 ans tu pourras descendre à deux mètres puis jusqu’à trois mètres entre 10 et 14 ans.



Il existe différents organismes qui permettent de se former à la plongée. Il y en a trois principales reconnues partout dans le monde. La Fédération française d’étude et de sports sous-marins ou FFESSM, Le système Professional association of diving instructors (Padi) ou bien la Scuba schools international (SSI). En France c’est surtout la FFESSM que l’on retrouve.



Ces organismes proposent des formations théoriques et pratiques qui permettent ensuite d’obtenir des niveaux de plongée. Ces niveaux de plongée sont comme des autorisations qui vont te permettre de descendre à une profondeur donnée par exemple lorsque tu te présentes dans un club qui ne te connait pas.



La FFESSM autorise la plongée sous-marine à partir de 8 ans jusqu’à deux mètres de profondeur et dans une eau dont la température est supérieure à 12 degrés Celsius. À partir de 10 ans et jusqu’à 14 ans, tu as alors le droit de descendre à trois mètres de profondeur.



À partir de 14 ans, le développement physiologique et psychologique permet une descente jusqu’à 6 mètres. Les prérogatives de plongeur en autonomie sont accordées à partir de 18 ans.



À partir de 8 ans, tu peux soit faire un baptême, soit suivre une formation adaptée à ton âge avec du matériel adapté à ton âge. Un plongeur sous-marin porte une combinaison de plongée, des palmes, un masque, ainsi qu’un bloc d’air qui est fixé sur un gilet. Le bloc d’air est relié au plongeur par des embouts.



Par ailleurs, si l’eau est inférieure à 23 degrés Celsius, tu ne peux pas plonger plus de 25 minutes et jusqu’à 12 ans, tu ne peux faire qu’une seule plongée par jour.