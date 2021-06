Joie et frustration entre libre circulation ou quarantaine à l'arrivée

Le temps de passer les tests antigéniques dans la zone dédiée et gérée par l’institut Louis Malardé, puis le guichet de la police de l’air et celui des frontières, les premiers passagers sortent au compte-gouttes. "Nous avons eu des personnes vaccinées dont le test à J-0 s'est avéré positif, nous analysons la cause possible : soit ils l'ont contracté dans les 14 jours après la deuxième injection, soit il s'agit d'un variant" indique-t-on à la direction de la Santé. D'où le contrôle particulièrement rigoureux à l'arrivée et parfois pénible pour les voyageurs. Mais tant que le taux de couverture vaccinale n'a pas atteint un niveau suffisant, il suffit qu'une poignée de personnes échappent au filtre pour voir éclore des clusters et resurgir le spectre d'une épidémie, comme l'a déjà signifié l'autorité sanitaire. Les agents de contrôle l'on bien compris. “Le test à l'arrivée c'est important, ça prend forcément un peu plus de temps que d'habitude, mais c'est 15 minutes, c'est rapide quand même”, commente James, lui-même vacciné. Chasuble jaune sur les épaules, l'agent de la cellule logistique d'appoint de la présidence oriente les premiers passagers qui se présentent, mais aussi les familles venues s'enquérir du mode opératoire pour leur proche.



Venu chercher sa fille de 13 ans, Vetea ne s'attendait pas au casse-tête de la quarantaine. “Je suis de Moorea, j'ai demandé à faire l'isolement là-bas, mais ce n'est pas possible de prendre la navette”. Trop de monde sur la traversée. “Il n'y a personne sur Tahiti qui peut m'héberger pour une quarantaine avec ma fille. Je me suis renseigné pour aller sur Punui mais c'est un site dédié en priorité aux étudiants qui reviennent”, poursuit le jeune homme. “J'avais le choix entre l'Intercontinental et le Royal tahitien, mais ça revenait à 300 000 Fcfp le séjour de dix jours, donc j'ai fini par trouver une maison mais carrément à la Presqu'île. C'est un budget”. Interrogé sur la vaccination des ados, il indique que celle-ci n'était de toute façon pas possible dans le temps imparti avant l'embarquement. “Même si on avait pu, il aurait fallu prendre le temps d'en discuter…”