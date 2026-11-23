

John-Doom lance son magasin pédagogique

Tahiti, le 23 novembre 2026 – Sorbet goyave, farine de banane, savon au coco et plantes variées, voici un aperçu des productions du lycée agricole de Taravao disponibles à la vente en direct. À travers ce magasin pédagogique en cours de développement, l’établissement souhaite valoriser ses élèves et ses filières, tout en continuant à innover en matière d’agrotransformation et de commercialisation, voire de promotion touristique.





Huit ans après son ouverture à Taravao, le lycée agricole protestant John-Doom passe un nouveau cap : l’établissement a ouvert en octobre son magasin pédagogique. Idéalement située à l’entrée du campus, la boutique a pris place dans l’ancienne classe d’éducation sociale et culturelle, dotée d’une fresque marine réalisée par les élèves. “Cette salle a toujours eu vocation à devenir un magasin pédagogique”, explique le directeur du lycée, Jean-Pierre Sartore. “L’aménagement va se poursuivre. L’idée, c’est d’ouvrir toute l’année dans la continuité de la foire agricole.”



​Produits locaux

Auparavant, les produits à vendre étaient stockés à l’administration, où tout ne pouvait pas être exposé. Les clients peuvent désormais apprécier l’étendue des productions des élèves, supervisés par leurs enseignants. Les créations “phares” restent les glaces et les sorbets à la goyave, au corossol ou encore à la vanille, sans oublier les pâtes de fruit avec une nouveauté aux notes d’hibiscus, en attendant de finaliser la recette à base de tiare Tahiti. Plusieurs savons contenteront les amateurs de produits naturels. Des plantes ornementales et herbes aromatiques sont également proposées.



Une liste de produits amenée à évoluer au fil du temps et des saisons : “L’idée, c’est de valoriser les produits des élèves des filières Production en industries pharmaceutique, alimentaire et cosmétique et Conduite de productions aquacoles avec les tartares d’algues, mais aussi les 4e et les 3e. Le magasin est un outil de formation à part entière qui sert de tremplin à nos différents projets, tout en permettant d’avoir le retour des consommateurs”, souligne Jean-Pierre Sartore. Les fonds récoltés ont vocation à être réinvestis dans le fonctionnement de la halle d’agrotransformation et différents projets pédagogiques.





Garder le rythme

Plusieurs membres de l’équipe éducative sont mobilisés dans le cadre de cette ouverture, dont Mesmin Moevai, en tant que gestionnaire : “On commence à avoir du passage depuis la semaine dernière. Certains clients savent déjà ce qu’ils veulent, d’autres viennent par curiosité”. Il est épaulé par deux jeunes volontaires en service civique, Kent et Ohana, ancienne élève du lycée. “Ma mission principale, c’est d’aider à la halle et au magasin. Je suis en pleine production de farine de banane, qui peut être utilisée pour faire des gâteaux, des pancakes et des blinis, mais aussi paner du poisson. C’est 100 % local ! On part de bananes vertes qu’on fait sécher et qui sont broyées en deux étapes pour arriver à une poudre très fine”, explique la jeune femme, qui aimerait faire carrière dans ce domaine qui la passionne.



Produire tout au long de l’année, c’est le défi des filières d’agrotransformation. Cette saison d’abondance est l’occasion de faire le plein de fruits locaux dans les jardins de l’établissement – qui table sur une première récolte de vanille l’an prochain –, mais aussi auprès des agriculteurs des environs. “On est toujours à la recherche de matières premières, comme des mangues en ce moment”, glisse le directeur.



​Vente et tourisme

Dans la lignée de ce magasin pédagogique, c’est la création d’une nouvelle filière de formation qui se profile à la rentrée d’août 2027 : “On a pour projet d’ouvrir un bac pro Technicien conseil vente en alimentation pour faire le lien entre nos filières existantes et travailler sur des projets communs. On a besoin de professionnels de la transformation, mais on a aussi besoin de professionnels de l’animation et de la vente pour promouvoir les produits locaux.”



Les perspectives de développement autour de ce nouvel outil sont multiples et complémentaires. À terme, l’équipe éducative perçoit aussi un potentiel touristique, comme “une étape” sur la route qui mène à Teahupo’o avec l’aménagement d’un jardin pédagogique associé à des dégustations pour des visites “à petite échelle”.





​Infos pratiques

Tél. : 40.45.28.29.

Plus d’infos sur la page Facebook : Ouvert du lundi au jeudi, de 7h30 à 15 heures, et le vendredi, de 7h30 à 14 heures.Tél. : 40.45.28.29.Plus d’infos sur la page Facebook : Lycée agricole Taravao.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 23 Novembre 2026 à 14:53 | Lu 260 fois



