Joelle Frebault, première femme maire aux Marquises

HIVA OA le 28 mai 2020 - Ce matin s’est tenue l’installation du nouveau conseil municipal de l'île. Celui-ci est quelque peu particulier, voire historique, car il a permis au terme de l'élection de placer pour la première fois une femme à la tête de l'île. Joëlle Frebault a été largement élue par 16 voix sur 19.



Tout s’est déroulé dans le calme et le respect des uns et des autres ; une élection fleurie haute en couleurs à dominante rouge (la couleur du parti). La cérémonie s'est terminée avec un grand kaikai avec four marquisien offert à la population. La nouvelle élue s'est confiée à la sortie de la mairie.





Comment vous sentez-vous ? Quels sont vos émotions ?

"Je suis heureuse et surtout fière pour la gente féminine que l’archipel des Marquises ait pour la première fois une maire."



Etes-vous satisfaite de cette prise de fonction même tardive ?

"Oui bien sûr, c’est forcément positif, l’essentiel est de se mettre rapidement au travail au service de la population."



Quels seront les grands axes de travail durant votre mandature ?

"Les grands axes seront ceux de notre programme électoral : fournir de l’activité aux jeunes ; lancer rapidement les grands travaux en partenariat avec le Pays pour remplir le carnet de commande des entreprises ; Intensifier nos politiques sociales pour lutter contre les effets induits par la crise."



Les fêtes de juillet seront-elles maintenues ?

"S’agissant des fêtes de juillet il faut que je réunisse au préalable mon conseil municipal pour en parler. Dans tous les cas nous souhaitons célébrer cette année la fête de l’autonomie ; ce sera l’occasion pour nos familles et nos jeunes de s’aérer un peu l’esprit et de sortir de la morosité de la crise sanitaire."

