

Jiu-Jitsu : la Team Surpass s’illustre au Japon

Tahiti, le 24 septembre 2025 – Des tatamis de Taravao aux podiums du Japon, 23 athlètes du club Surpass ont participé au SJJIF World Jiu-Jitsu Championship, du 18 au 21 septembre, à Chiba. Ils reviennent en Polynésie avec 44 médailles en Gi et No-Gi, ainsi que quatre trophées, dont deux par équipe. Le résultat de plusieurs mois d’entrainement avec le soutien des familles, comme nous l’a expliqué leur entraineur, Tamatea Faaio.





De Taravao à Chiba, au Japon, le club Surpass s’est brillamment illustré lors du championnat du monde de jiu-jitsu organisé par la Sport Jiu-Jitsu International Federation (SJJIF). Les combats se sont échelonnés du 18 au 21 septembre pour les 23 athlètes. Au total, la délégation était composée de 56 personnes, dont de nombreux parents accompagnateurs et coachs. Pour certains, c’était une première expérience à l’étranger, de surcroît dans le cadre d’une compétition internationale. Le déplacement a été entièrement financé sur fonds propres, en partie grâce à une récolte de fonds sous forme d’un bal pour les combattants.



Également représenté par le club Arimat de Raiatea, le drapeau polynésien a flotté lors de la cérémonie d’ouverture à la Chiba Port Arena, aux côtés de ceux des différentes nations en lice, comme le Japon bien sûr, mais aussi les États-Unis, le Brésil, l’Australie, les Philippines, la Nouvelle-Zélande ou encore Taïwan.



​44 médailles et quatre trophées

À l’image du nom du club, les adultes, puis les enfants se sont surpassés en Gi et No-Gi, chacun dans leur catégorie de poids, mais également en Open pour certains, enchainant les podiums pour totaliser pas moins de 44 médailles : 23 en or, 12 en argent et neuf en bronze. À seulement 17 ans, Mehiti Cheung Sen s’est offert un grand chelem avec quatre titres de championne du monde ; un exploit alors qu’elle avait été surclassée en catégorie adulte, faute d’adversaire en juvénile. À cette occasion, elle a reçu la ceinture bleue. Compte-tenu de ses résultats, la Team Surpass repart avec deux trophées par équipe en terminant à la deuxième place en catégorie Kids et à la troisième place en catégorie No-Gi.



Après plusieurs mois de préparation intensive, l’entraineur principal du club de la Presqu’île est fier du chemin parcouru par ses élèves. “Je suis vraiment très content du résultat ! En partant de Tahiti, l’objectif c’était de faire un podium en classement par club : je savais qu’on en était capable. Pratiquement tous nos combattants sont montés sur le podium. C’est une fierté ! Ils méritent ces médailles : ils ont travaillé dur pour les décrocher, en sachant qu’ils ne sont pas dans le jiu-jitsu depuis longtemps”, nous a confié Tamatea Faaio, lui-même multimédaillé d’or et d’argent, et gratifié de deux récompenses “inattendues” en tant que troisième meilleur coach en No-Gi chez les enfants et chez les adultes.



“Persuadé d’avoir encore beaucoup à apprendre et à apporter à tous nos jeunes”, le capitaine de l’équipe et les membres du club seront au rendez-vous des prochaines compétitions locales à Tahiti, à la fois en jiu-jitsu et en taekwondo. Le prochain déplacement à l’international pour continuer à se mesurer à des combattants étrangers est prévu en mai 2026, à Los Angeles, aux États-Unis. En attendant, la pression de la compétition est retombée et la plupart des athlètes ont profité de quelques jours de découverte culturelle et culinaire amplement mérités au Japon, avant de rentrer au Fenua.

​Les médaillés Heitara Fare (Kids 6 Rooster) : argent (Gi et No-Gi) Tahitini Teiefitu (Kids 6 Feather) : bronze (Gi et No-Gi)

Arehiti Faaio (Kids 5 Feather) : argent (No-Gi)

Ryuhei Tetuira (Kids 5 Middle) : or (Gi et No-Gi)

John Martin (Kids 5 Middle) : argent (Gi) et or (No-Gi)

Ohana Tetuaearo (Kids 5 Feather) : or (No-Gi)

Hititea Faaio (Kids 4 Light Feather) : bronze (Gi)

Vanihei Lehartel (Kids 4 Middle) : or (Gi et No-Gi)

Ariimatatini Trigalleau (Kids 4 Middle) : bronze (Gi) et argent (No-Gi)

Tuarii Guyon (Kids 4 Feather) : or (Gi et No-Gi)

Maonahiti Chaine (Kids 4 Feather) : argent (Gi et No-Gi)

Teareniihau Maiau (Kids 3 Medium Heavy) : or (Gi et No-Gi)

Teora Vaatete Manea (Kids 3 Middle) : bronze (Gi et No-Gi)

Kirua Tetuira (Kids 3 Middle) : or (Gi) et argent (No-Gi)

Shaanel Andreis (Kids 3 Light Feather) : argent (Gi) et or (No-Gi)

Merahi Tarihaa (Kids 3 Feather) : or (No-Gi)

Matehau Lehartel (Kids 3 Feather) : bronze (No-Gi)

Niuhiti Chaine (Kids 3 Feather) : bronze (No-Gi)



Heitamanui Tematahotoa (Juvenile Medium heavy) : or et Open argent (Gi) et bronze et Open argent (No-Gi)

Mehiti Cheung Sen (Adult Heavy) : or et Open or (Gi) et or et Open or (No-Gi)

Vetearii Lehartel (Master 2 Medium heavy) : or (Gi et No-Gi)

Tamatea Faaio (Master 1 Medium heavy) : or et Open or (Gi) et or et Open argent (No-Gi)



