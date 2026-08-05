

Jiu-Jitsu - Las Vegas accueille plus de 100 Polynésiens

Tahiti, le 3 septembre 2026 - La plus grande compétition de jiu-jitsu brésilien de la saison en Master débute, ce jeudi, dans l’immense salle du Convention Center de Las Vegas. À cette occasion, une centaine de combattants issus d’une dizaine de clubs du Fenua se rendent aux États-Unis afin de se confronter à l’élite mondiale de la discipline.



Face aux dizaines de tatamis répartis dans les quatre coins de la gigantesque salle de Las Vegas, qui s’étend sur une superficie d’approximativement 30 000 mètres carrés, il est toujours impossible de rester impassible.



C’est le cas pour Tamatoa Coquil, entraîneur au sein du club de Seasiders BJJ à Papeete. “Le complexe est vraiment immense. C’est similaire à la dimension de 27 terrains de basket”, compare l’athlète qui participe à sa troisième compétition ici même.



Le combattant n’est pas le seul Tahitien au rendez-vous. Bien au contraire. Ils sont exactement 103 à participer aux Mondiaux Master (+30 ans) IBJJF de jiu-jitsu brésilien (3 au 5 septembre) ainsi qu’aux épreuves internationales chez les jeunes (7 à 14 ans) et les adolescents (16 à 18 ans).



“Très peu de Tahitiens ont déjà réussi à obtenir des médailles” Près d’une dizaine de clubs du Fenua sont représentés : Te aro MMA, Tamarii Punaruu, Ke’a Jiu Jitsu, Team Millenium, Ataaroa MMA, Tahiti Judo Discovery, Seasiders 12H, Seasiders Papara et Monkey Fight.



La compétition est très attendue dans le milieu du jiu-jitsu brésilien, “surtout pour les seniors en Master”, précise Tamatoa Coquil, inscrit au sein de la redoutable catégorie des light heavyweight (-94 kilos) chez les +40 ans.



“Le niveau de la compétition est très élevé à l’image des Brésiliens et des Américains, très peu de Tahitiens ont déjà réussi à obtenir des médailles”, rappelle un entraîneur de Tahitian Top Team. Au total, une dizaine de divisions allant des -60 kg jusqu’aux poids lourds (+100 kg) sont de la partie.





Programme Jeudi 3 septembre : Ceintures noires Master 1 et 2, ceintures marron Master 1 à 7.

Vendredi 4 septembre : Ceintures noires Master 3 à 7, ceintures bleues et violettes Master 1 à 7.

Samedi 5 septembre : Phases finales et suites des catégories ceintures bleues et violettes Master 1 à 7.



Rédigé par Valentin Fleury le Jeudi 3 Septembre 2026 à 10:44 | Lu 615 fois



