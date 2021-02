Jeux vidéo: le patron français de Riot Games accusé de harcèlement sexuel

New York, Etats-Unis | AFP | mercredi 10/02/2021 - L'éditeur et développeur américain de jeux vidéo Riot Games, à l'origine du célèbre League of Legends, et son patron français, Nicolo Laurent, sont poursuivis en justice par une ex-employée, qui accuse le dirigeant de harcèlement sexuel et de propos sexistes.



La plainte a été déposée début janvier devant un tribunal de Los Angeles (Californie) par Sharon O'Donnell, une ancienne assistante de M. Laurent renvoyée en juillet 2020, et a été révélée mardi par le site d'information Vice.



Mme O'Donell y affirme que M. Laurent lui aurait fait des demandes de faveurs sexuelles en lui proposant notamment de venir chez lui quand sa famille était absente, utilisant un langage particulièrement cru. Il aurait également fait référence à la taille de ses sous-vêtements.



L'ancienne employée estime que son licenciement est directement lié à son refus d'accepter ces avances.



Elle raconte également que M. Laurent aurait dit aux femmes travaillant pour Riot Games que le meilleur "moyen de gérer le stress lié à la pandémie est de faire des enfants".



Elle décrit une ambiance de travail toxique et malsaine pour les femmes de l'entreprise.



"Les salariées subissent de la discrimination, du harcèlement et sont traitées comme des citoyennes de seconde classe", décrit Mme O'Donnell.



Dans un communiqué transmis à l'AFP, Riot Games a contesté les conditions du licenciement de Mme O'Donnell, assurant avoir mis terme à son contrat après "des dizaines de plaintes de la part d'employés et de partenaires extérieurs et après de multiples séances d'accompagnement pour essayer de tenir compte de ses préoccupations".



L'entreprise assure néanmoins prendre au sérieux toute accusation de harcèlement ou de discrimination et dit "étudier les allégations et agir contre toute personne ayant enfreint nos règlements".



Travaillant chez Riot Games depuis 2009, M. Laurent est devenu en 2017 directeur général du groupe connu pour son jeu d'arène de bataille en ligne multijoueur League of Legends, mais aussi pour l'organisation de nombreux tournois d'e-sport.



Milieu dominé par une culture masculine



En 2018, le site spécialisé Kotaku avait publié une longue enquête sur le sexisme au sein de la société californienne, décrivant une culture d'entreprise faisant la part belle à l'entre-soi masculin et refusant fréquemment des promotions aux femmes employées.



Cette enquête avait donné lieu à un recours collectif contre Riot Games, qui avait accepté de payer 10 millions de dollars en 2019 pour mettre un terme aux poursuites de 1.000 plaignantes, selon le Los Angeles Times.



Mais après l'intervention d'agences étatiques californiennes, plusieurs médias américains avaient rapporté que le montant final payé par Riot Games pourrait être très nettement supérieur.



L'entreprise tâche depuis de renvoyer le dossier en procédure d'arbitrage individuel afin de trouver des arrangements au cas par cas.



En juillet dernier, M. Laurent avait publié une tribune sur le site Gamesindustry pour s'excuser des manquements de l'entreprise et avait assuré que la compagnie avait appris de ses erreurs.



Des allégations similaires à celles qui concernent Riot Games ont entaché la réputation d'autres poids lourds de l'industrie par le passé.



En juin dernier, l'éditeur français Ubisoft a ainsi été éclaboussé par des accusations de violence et de harcèlement sexuel visant nommément des cadres de ses deux studios au Canada.



Peu après l'éclatement du scandale, le PDG du groupe avait annoncé qu'un vice-président avait démissionné et qu'un autre avait été mis à pied pour "comportements inappropriés".



Yves Guillemot avait aussi promis à ses salariés un "changement structurel" de l'entreprise.



L'industrie du jeu vidéo est souvent considérée comme un milieu dominé par une culture d'entreprise masculine, où les dérives sexistes et les comportements déplacés sont fréquents.



En 2014, un débat aux Etats-Unis sur les liens entre journalistes et créateurs de jeux s'était ainsi transformé en menaces de viol et de meurtre contre la développeuse indépendante Zoe Quinn et d'autres femmes de l'industrie, donnant lieu à l'affaire dite du "Gamergate".