

Jeux du Pacifique - Les inquiétudes planent, le Pays rassure

Tahiti, le 19 août 2025 - Ce mardi, le Comité organisateur des Jeux du Pacifique 2027 tenait son point d'étape annuel en présence du ministre des Sports et de la Jeunesse, Kainuu Temauri, et du président du Pacific Games Council, Vidhya Lakhan. Et si aujourd'hui les inquiétudes sont manifestes quant à l'avancée des travaux de certaines structures, l'organisation assure pouvoir tenir les délais. Seules réserves, la capacité d'accueil des futurs bassins de natation et la piste d'athlétisme de Hitia'a.



À deux ans des Jeux du Pacifique qui se tiendront au Fenua du 24 juillet au 7 août 2027, le Comité organisateur des Jeux a tenu, mardi à la présidence, son point d'étape annuel sur l'avancement des travaux. Un rendez-vous qui a réunit pour l'occasion le ministre des Sports et de la Jeunesse, Kainuu Temauri, le président du Pacific Games Council (PGC), Vidhya Lakhan, ou encore Louis Provost, président du Comité olympique de Polynésie française (COPF). L'occasion donc pour l'ensemble des parties prenantes de faire un bilan sur les infrastructures en cours de réhabilitation ou de construction, notamment concernant les complexes sportifs de Pater, Punaruu, Fautaua, Hitia'a, ainsi que plusieurs autres structures communales ou associatives.



Et si aujourd'hui la mue de ces structures n'est pas encore visible, le président du Pacific Games Council, Vidhya Lakhan, se dit rassuré : “Il y a trois ans, nous avons eu l'honneur d'accorder la délégation d'organisation de ces Jeux à Tahiti. Et dans le cadre de cette organisation nous avons des visites pour justement faire le point sur les étapes et l'avancement des différents travaux. Nous étions venus en novembre de l'année dernière, et aujourd'hui je peux vous dire qu’énormément a été fait depuis cette date”, a-t-il déclaré à sa sortie de la réunion. “Nous avons pu hier visiter les sites en question et nous avons eu ce matin une présentation détaillée du planning pour la réalisation et la mise aux normes de ces sites. La plupart seront prêts avant la fin 2026 et la cérémonie d'ouverture de ces Jeux est prévue le 24 juillet 2027. Cette date de la cérémonie d'ouverture ne peut pas bouger. Il est de notre responsabilité à nous, toutes les parties prenantes, de travailler ensemble pour que tout soit prêt à cette date butoir.”



Deux problématiques à résoudre



À ce jour, deux inquiétudes subsistent. En effet, malgré un tour d'horizon des infrastructures plutôt positif, le PGC émet néanmoins des réserves quant à la piste d'athlétisme de Hitia'a et, surtout, à la capacité d'accueil des futurs bassins de natation qui devraient être installés provisoirement – le temps de la compétition – à Mama'o. “Ce sera un peu juste”, déplore Vidhya Lakhan. “Tahiti est un pays qui excelle dans cette discipline, et nous avons peur, pour le moment, qu'il n'y ait pas assez de places pour les spectateurs locaux qui voudraient venir soutenir leurs athlètes.” Et le président du PGC s'inquiète à raison. Au total, environ 4.500 athlètes et responsables issus du Pacifique sont attendus pour l'événement et la capacité d'accueil des infrastructures est une réelle inquiétude pour l'organisation. Les places en tribune vont être disputées entre les spectateurs locaux et les supporters venus des autres nations participantes.



De son côté, le ministre des Sports et de la Jeunesse, Kainuu Temauri, se dit prêt à relever le défi : “À l'heure actuelle, nous sommes sur une infrastructure qui pourra accueillir 750 personnes. Nous allons essayer de trouver des solutions techniques pour pouvoir avoir plus de places. L'idée c'est vraiment de pouvoir associer le maximum de personnes, que ce soient les athlètes, nos spectateurs locaux, et que l'on puisse vraiment avoir une fête. La natation est une discipline où Tahiti réussit beaucoup, donc forcément nous aurons un engouement autour de cette discipline-là. Donc oui, il va falloir que l'on trouve une solution.”



Recruter et former les bénévoles



Autre priorité à venir pour le Comité organisateur des Jeux du Pacifique (COJ), le recrutement des partenaires et des volontaires. En effet, ce mardi, le COJ a présenté sa future plateforme de recrutement des volontaires qui devrait s'ouvrir en mars 2026. D'ici là, il assure vouloir commencer dans les mois à venir une campagne d'informations pour aller à la rencontre de tous les partenaires, organismes et volontaires potentiels. Et le COJ voit les choses en grand : “Nous allons aller à la rencontre de tous ceux qui ont envie de contribuer à ces Jeux pour que la plateforme de recrutement soit active dès mars 2026”, promet Nœlline Parker, présidente du COJ. “Ensuite il y aura tout un programme de formation qui sera mis en place entre septembre 2026 et mars 2027 pour que nos volontaires soient fins prêts pour ces Jeux. Un programme de formation caritatif est également prévu pour nos volontaires afin que, derrière, il y ait aussi un développement des compétences pour certains d'entre eux.”

Rédigé par Wendy Cowan le Mardi 19 Août 2025 à 17:19




