

Jessica Sery, nouvelle directrice de l’hôpital Louis Rollin

Nuku Hiva, le 15 septembre 2026 - L’hôpital Louis Rollin, unique établissement hospitalier des Marquises, accueille une nouvelle directrice en la personne de Jessica Sery. Elle a également la charge de la subdivision santé des îles Marquises.



À 44 ans Jessica Sery, métisse réunionnaise et métropolitaine, mère de deux filles âgées de 15 et 20 ans, est désormais la nouvelle directrice de l’hôpital Louis Rollin des Marquises.



Après son précédent poste de cadre de santé au sein de l’hôpital de Uturoa à Raiatea, l’arrivée aux Marquises marque une nouvelle étape dans son parcours professionnel, répondant à son souhait d’assumer davantage de responsabilités.



“À Raiatea j’étais cadre de santé de proximité dans les services d’urgence du blocs opératoires et de la pharmacie. Ce qui veux dire que j’étais le premier maillon dans la strate hiérarchique, entre la direction et les agents des services. C’est une expérience que je vais pouvoir mettre au service de mes nouvelles responsabilités. Ici, en tant que directrice de l’hôpital mais aussi en tant que subdivisionnaire de santé de l’archipel, il y a une vision davantage macro avec un côté plus organisationnel, avec un regard de responsabilité, et des prises de décisions que je n’avais pas forcément avant”, détaille-t-elle.



Avec 18 structures de santé, étalées sur les six îles de l’archipel, auxquelles s’ajoute l’hôpital Louis Rollin de Taiohae et son dispensaire, la nouvelle directrice, épaulée par ses équipes administratives et médicales, est bien consciente qu’elle aura effectivement fort à faire : “Ce n’est pas une contrainte pour moi, dit-elle. C’est au contraire un challenge auquel je m’attèle déjà. En effet, en dehors de l’hôpital et du dispensaire de Nuku Hiva, il y a aux Marquises deux grands centres médicaux avec médecins, infirmiers et sage-femmes, etc. : l’un est à Atuona à Hiva Oa pour le sud, puis l’autre est à Hakahau à Ua Pou pour le nord. Ensuite, il y a des infirmeries dans certaines vallées et certaines îles avec au moins un infirmier, puis des centres de secours sans infirmiers mais avec des auxiliaires de soins dans d’autres vallées. Il est important que je me rende dans chacune de ces unités. C’est pourquoi j’ai prévu, mi-octobre, de faire les îles de la subdivision nord, et puis fin octobre début novembre celles de la subdivision sud, pour aller au plus près des agents, mais aussi de la population, des élus et des autorités locales afin de voir comment on peut collaborer dans les futurs projets qu’on pourrait imaginer.”

Rédigé par Marie Laure le Vendredi 18 Septembre 2026 à 15:32 | Lu 216 fois



