Jérémie Shan Sei Fan, prodige de l'escrime polynésienne

PAPEETE, le 28 janvier 2019 - Jérémie Shan Sei Fan, 18 ans, a débuté l'escrime il y a cinq ans. Avec très peu d'années de pratique derrière lui, le jeune prodige a pourtant remporté en 2017 la médaille d'or au fleuret lors des Championnats d'Océanie des moins de 17 ans. Et ces derniers mois, le champion est allé s'aguerrir du côté de la Chine où il a disputé plusieurs tournois. Prochain objectif pour lui : Paris et l'intégration au sein d'un club de haut-niveau.



"Mon rêve, je dirais même mon objectif, ce sont les Jeux olympiques de Paris en 2024." Avec cette affirmative, on cerne rapidement la personnalité de Jérémie Shan Sei Fan, 18 ans, véritable prodige de l'escrime polynésienne. "C'est quelqu'un qui est très déterminé et qui travaille beaucoup", assure pour sa part Arnaud Bellanger, son maître d'arme au club Aito Papeete Escrime depuis trois ans.



Et du travail, Jérémie a dû en abattre au cours de ces dernières années. S'il découvre l'escrime par l'intermédiaire d'un ami il y a cinq ans, "je venais d'abord au club d'escrime pour être avec lui et pour prendre du plaisir", confie le jeune homme, il est rapidement plongé dans la compétition de haut niveau, en disputant son premier Championnat d'Océanie à 15 ans, au bout seulement de deux ans de pratique d'escrime. "La compétition s'est très mal passée pour moi. Mais c'est à ce moment que j'y ai vraiment pris goût", complète-t-il.



Ainsi, Jérémie, avec l'aide de son maître d'arme, travaille d'arrache-pied pour combler ses lacunes. "Il a commencé l'escrime très tard. Évidement, comme dans tous les sports, plus tu commences jeune, plus tu es doué. Mais quand tu as la volonté et la motivation de travailler, comme c'est le cas pour Jérémie, tu progresses très vite",explique Arnaud Bellanger. Et donc, à force de travail et de persévérance, sans oublier une subtile dose de talent, Jérémie décroche en 2017 la médaille d'or au fleuret aux Championnats d'Océanie des moins de 17 ans.



Le champion ne se repose pas pour autant sur ses lauriers. Pour continuer à progresser, il a disputé au cours des derniers mois plusieurs tournois de haut-niveau en Chine, où il fait plus que de la figuration. "Je me suis trompé de catégorie pour un tournoi, mais j'arrive quand même à finir à une bonne place. Bien-sûr, je n'ai pas toujours eu de super résultats, mais chaque défaite est une leçon que j'apprends. Je pense que j'ai énormément progressé", sourit-il.