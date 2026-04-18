

Jean-Luc Mélenchon officialise sa candidature à la présidentielle 2027

Tahiti le 3 mai 2026. Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a annoncé, sans surprise, sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 dimanche soir sur TF1, après que cette dernière a été approuvée plus tôt dans la journée par les élus LFI.





"Nous c'est carré. Il y a une équipe, un programme, un seul candidat", a-t-il estimé, indiquant être "le mieux préparé" à La France insoumise "pour faire face à la situation qui arrive" et mettant en avant son expérience face à la "menace d'une guerre généralisée".

Rédigé par AFP le Dimanche 3 Mai 2026 à 10:14 | Lu 383 fois





