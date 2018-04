Jean-Christophe Bouissou : "Les accusations de clientélisme ne tiennent pas"

"Le gouvernement a tenu ses objectifs d'économie et de réduction des dépenses publiques. Sur le fonctionnement, les charges de personnel représentent un petit plus que 30 milliards. Les autres charges de fonctionnement ont été réduites drastiquement. Il n'y a pas eu de distribution outre-mesure de subventions. On s'en est tenu à la situation budgétaire prévisionnelle. A côté de cela, on a dépens" beaucoup plus sur les investissements.Nous avons également fait plus 10 milliars de Fcpf de plus-values de recettes par rapport aux prévisions de 2017. Cette plus-value de recettes n'a pas été utilisée sous formes de subvention pour grossir des intentions de soutiens. Nous avons consacré cet argent au budget d'investissmeent. Cela démontre que les accusations de clientélisme ne tiennent pas.On a été à Katiu, Makemo, Hao et Rikitea. Nous y avons tenu des réunions avec les conseils municipaux. Nous avons été voir des opérations qui étaient en cours. Il n'y a pas eu d'invitation du parti Tapura Huiraatira pour ces réunions. Nous sommes en mesure en tant que gouvernement de faire ces déplacements et de savoir quelles sont les limites. Si vous regardez les photos, vous verrez que je ne suis pas en rouge. C'était un déplacement du gouvernement.Lire aussi Financement de campagne : une "boule puante" pour le Tapura ? Nous ne dirons pas aux médias ce qu'ils ont à faire. Je répondrai là en tant que politique. Je suis étonné de voir le fait qu'il y ait quelqu'un qui mène une campagne électorale, qui n'aura pas les manettes du Pays. Il semble être celui qui communique car c'est le père fondateur du parti politique en question. Il décide de remplacer celui qui est normalement tête de liste dans les débats certainement car il estime que Geffry Salmon n'est pas à la hauteur de débattre. Il a trouvé une potiche à mettre en avant.