

“Je vous aime, Moorea Maiao to’u fenua”

Tahiti le 23 mars 2026 - Evans Haumani est élu tāvana à Moorea-Maiao pour un troisième mandat. La cérémonie d’investiture doit avoir lieu vendredi. La liste d’Evans Haumani et celle de Christiane Kelley doivent en principe avoir chacune des maires délégués dans trois communes associées.



Evans Haumani rempile pour un troisième mandat à Moorea-Maiao. Sa liste, Moorea Maiao to’u fenua, a obtenu 2 874 voix soit 29,7 % des suffrages exprimés, dimanche au second tour des élections municipales sur l’île sœur. Ce dernier a même bénéficié, entre le premier tour et le second tour, de 817 voix supplémentaires.



La liste de Christiane Kelley arrive en deuxième position, avec 2 585 voix soit 26,4% des suffrages exprimés. La candidate du Tavini fait même mieux qu’au premier tour puisqu’elle obtient 1 039 voix de plus dimanche. L’écart entre cette dernière et Evans Haumani est même presque réduit de moitié puisqu’au second tour 289 voix les sépare alors qu’au premier tour la différence était de 511 voix.



En troisième position, on retrouve la liste Moorea Maiao A ti’a mai de Ataria Firiapu avec 2 172 voix soit 22,2%. La liste gagne 703 voix de plus qu’au premier tour.



Réginal Haring se retrouve en quatrième position avec 1 288 voix soit 13,1 % des votes. Il obtient 238 voix de plus qu’au premier tour. Et enfin Temaire Chavey Teinaratai obtient 886 voix soit 9,8 % des suffrages exprimés. Elle est la seule candidate, en revanche, à avoir perdu des voix (70) entre le premier et le second tour.



Finalement le changement voulu au départ par les huit listes en lice puis par les quatre listes restantes face à celle de Evans Haumani n’aura finalement pas lieu. La division des candidats à Moorea ayant largement favorisé le maire sortant dans les urnes.



“Un troisième mandat, pour moi, c'est énorme” Interrogé à son arrivée à Afareaitu, Evans Haumani a montré beaucoup de gratitude : “Je suis le seul tāvana qui a été élu pour un troisième mandat, merci Seigneur. Et je dois remercier énormément tous les électeurs qui m'ont soutenu, au premier et au second tour.” “Je vous aime, Moorea Maiao To’u fenua, je vous aime”, a-t-il lancé à l’assemblée.



Rappelons qu’une disposition du code général des collectivités territoriales (CGCT) datant de 2016 précise que “le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante”.



Ainsi, vendredi prochain lors de l’investiture, l’équipe d’Evans Haumani devrait prendre la tête de trois communes associées : Afareaitu, Papetoai et Maiao. L’équipe de Christiane Kelley devrait elle aussi avoir trois communes, et pas des moindres, celles de Paopao et Haapiti, les deux plus importantes communes sur le plan démographique, et Te’avaro.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 23 Mars 2026 à 01:57 | Lu 213 fois



