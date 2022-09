"Je suis ravi de revenir en Polynésie."

Tahiti, le 19 septembre 2022 – L'humoriste Jarry revient pour la deuxième fois à Tahiti et se produira au Grand théâtre de la Maison de la culture le 24 et 25 septembre prochain, avec son spectacle “Titre”. La soirée du samedi affiche complet, mais il reste encore des places pour dimanche. Nos confrères de Radio 1 l'ont interrogé sur ce nouveau spectacle et sur son retour au fenua.



Comment tu appréhendes ce nouveau spectacle ? Quel est ton état d'esprit, à quelques jours du spectacle ?



“Je suis ravi de revenir en Polynésie. La première fois, j'ai eu un super accueil que ce soit après le spectacle ou dans la rue lorsque je croisais les gens. Vraiment, j'ai fait ce métier pour vivre des moments comme ça. Ce qui est super à Tahiti, c'est que je n'ai pas de tournages à faire donc je peux prendre le temps de profiter et de vivre la vie de cette île que j'aime. Je suis très content de revenir avec ce nouveau spectacle que je clôture d'ailleurs à Tahiti. Je suis très heureux de lui dire au revoir devant les Tahitiens.”



Justement, peux-tu nous en dire plus sur ce spectacle ? Évoqueras-tu des anecdotes de ton dernier passage à Tahiti, avec des références locales ?



“Dans le spectacle, il y a beaucoup d'improvisation et de toute façon je le personnalise toujours en fonction du lieu où je me produis. Je pense que c'est important pour montrer aux gens que je les prends en compte et que je ne suis pas venu réciter un texte. Évidemment, je vais l'adapter à Tahiti. Je ne vais pas non plus tout dévoiler, mais en principe c'est un spectacle interactif où je fais beaucoup participer le public.”



Que réserves-tu à ton public tahitien ?



“Je vais les faire chanter, je veux les faire chanter. On va chanter et j'aimerais bien chanter des mélodies tahitiennes, mais on va faire beaucoup d'autres choses.”



Qu'as-tu prévu lors de ton séjour en Polynésie ? Qu'est-ce que tu apprécies le plus en Polynésie ?



“Après mon spectacle à Tahiti, je passerai cinq jours à Rangiroa pour faire de la plongée sous-marine. Ce que j'aime en Polynésie, c'est cette culture d'accueillir et de recevoir. Quel bonheur d'arriver dans un endroit où les gens sont contents de t'offrir leur hospitalité. J'ai l'impression d'être un membre de la famille qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps. Je n'ai pas l'impression d'être un artiste étranger. Je viens d'une culture où le manger et le boire sont importants et c'est ce que je retrouve à Tahiti. Il y a aussi cette fierté de l'histoire des îles, de la culture, de la nature, et tout ça me parle tellement que je me sens comme chez moi.”



Peux-tu expliquer le titre de ton spectacle, qui se nomme “Titre” ?



“A un moment donné, je demande aux gens de chanter une chanson qui les représente et c'est ça qui va devenir le titre du spectacle à chaque fois. Ce que j'aime c'est découvrir des choses. Par exemple, à Tahiti comme à Nouméa, ce seront des chants que je ne connaîtrai pas mais qui vont définir leur île, et c'est ça qui m'intéresse.”



Pourquoi revenir à Tahiti ?



“La première fois que je suis venu, j'étais un peu perplexe car je me demandais s'il allait vraiment y avoir des gens. Finalement, il y a eu beaucoup de personnes et ils étaient tellement contents que nous ayons fait le déplacement. Je me suis alors dis que Tahiti est quand même un bout de la France et qu'en tant qu'artiste, on se doit de venir jusqu'ici aussi. En plus, les gens étaient énormément touchés alors que c'est moi qui aie eu l'impression de vivre un moment exceptionnel. J'ai envie de dire qu'à chaque fois que je ferai quelque chose, je viendrai pour jouer devant vous. Même si c'est loin, il faut rappeler que je suis aussi là grâce à vous.”



As-tu prévu des nouveaux thèmes pour ce spectacle ?



“Je parle de mes enfants, de ma mère, de moi quand j'étais petit, de tous les sports qui sont censés faire de nous des hommes virils, de comment je me suis senti différent à un moment de ma vie et de tout ce qui me fait sentir bien.”



Quels sont tes futurs projets ?



“Pour l'instant, j'anime pas mal d'émissions de télévision et j'arrive bientôt avec une nouvelle fiction pour France TV. Pour mon prochain spectacle, je m'y mettrai sans doute dans six mois.”



Propos recueillis par nos confrères de Radio 1



Infos pratiques Spectacle humoristique de Jarry au Grand théâtre de la Maison de la culture.

Samedi, à partir de 19h30

Dimanche, à partir de 18h30

Tarifs par catégories, billets disponibles en ligne ou à Carrefour, Radio 1 Fare Ute :

1 (partie basse) à 5 500 Fcfp

2 (partie intermédiaire) à 6 500 Fcfp

3 (partie haute) à 7 500 Fcfp

Contact : 40 434 100





Rédigé par Meleana CHE FAT le Lundi 19 Septembre 2022 à 20:04 | Lu 76 fois