

“Je ne sais pas qui sabote qui”

Tahiti, le 10 août 2025 – Le tomite oire de Mataiea a été renouvelé samedi, malgré le fait que certains militants Tavini aient demandé son report. De son côté, Tony Géros dément tous “les propos accusateurs” lancés par Tina Cross la semaine dernière et invite même sa fille, Hinamoeura, représentante Tavini à l’assemblée, à “démissionner” si elle n’est “plus en phase avec le parti”.



Hinamoeura Cross-Morgant et Tina Cross ne sont plus à la tête du tomite oire de Mataiea (TOM). Le renouvellement a eu lieu samedi matin, en présence des principaux cadres du Tavini, dans une ambiance assez tendue. Jeudi dernier, Tina Cross dénonçait dans Tahiti Infos “une cabale orchestrée par Tony Géros et Vito Maamaatuaiahutapu” qui ont décidé de renouveler le bureau du TOM ce week-end alors même que les membres ont été élus le 23 janvier 2023 pour trois ans. Le bureau devait donc être renouvelé dans cinq mois. Samedi, c’est donc Tamatoa Flores qui a été élu président du TOM à la majorité des personnes présentes, même si quelques-unes avaient demandé le report du renouvellement.

“On n’a pas eu de contact avec Hinamoeura” Karyl Castellani, président des jeunes de Mataiea, a fait savoir son mécontentement car les 38 comités mis en place en 2023 n’ont pas été invités. “Le mandat de Hinamoeura se termine le 21 janvier 2026. (…). Il est où, le respect ? (…) Vous dénigrez le travail effectué en 2023 (…). Il ne faut pas oublier que c’est aussi grâce à nous que vous êtes à l’assemblée (…). Vous pensez que c’est comme ça qu’on va gagner ?”, a-t-il fustigé.



Le vice-président du Tavini Tony Géros indique, pour sa part, que c’est “sur l’insistance” des membres du TOM qu’ils se sont déplacés. “Je ne vois vraiment pas quel est le problème.” Il indique que ce renouvellement a été repoussé à deux reprises : “À un moment, on ne peut plus repousser, on s’est dit qu’on nous balade, là.”



E Flores, vice-président du tomite oire de Mataiea, a, lui pointé du doigt l’absence de leur présidente Hinamoeura Cross-Morgant depuis son élection. “La présidente de notre tomite de nous convoque plus (…). C’est la première fois que je vois une dérive pareille.” “Cela fait des mois qu’on n’a pas eu de contact avec Hinamoeura (…) On ne peut pas rester comme ça”, a surenchéri Umerehia Ihorai nouvelle secrétaire du tomite. Quant au président du Tavini, Oscar Temaru, égal à lui-même, il a tout simplement déclaré qu’“il n’y a pas de problème, ce sont les gens qui font des histoires”.

“Entendre des propos accusateurs, cela fait mal au cœur ” Le vice-président du Tavini et président de l’assemblée Tony Géros a tenu à réagir aux propos de Tina Cross la semaine dernière, même si, a-t-il dit, “Je vais être assez méchant : aux imbéciles, on répond par le silence.” Il affirme “ne pas reconnaître” Tina Cross, “peut-être qu’elle est téléguidée”. Il remarque que “le déballage en public (…) est une marque de fabrique normale chez les Cross”.



“On a vécu dans la minorité ensemble, on n’a jamais eu de problème”, regrette Tony Géros. “Il ne faut pas mélanger les choses (…). C’est sa fille, ce n’est pas elle”, ajoute-t-il ensuite. Il assure que les propos tenus à son encontre par Tina Cross “m’attristent beaucoup (…) car on a milité ensemble, on a traversé des périodes difficiles ensemble et entendre des propos accusateurs, cela fait mal au cœur”.



Il rappelle que le comité directeur du Tavini a convoqué Tina Cross pour lui faire part “du véritable problème” avec sa fille Hinamoeura Cross qui “s’oppose (…) aux décisions politiques au sein de l’assemblée (…). Tu as tes idées, mais quand la majorité a pris sa décision, tu suis la majorité, tu ne vas pas te fâcher au point de voter contre ta majorité et de donner ta procuration à la minorité (…). Je ne sais pas qui sabote qui.” Le Tavini a demandé à Tina Cross de ramener sa fille “à des considérations plus harmonieuses avec le parti”.

“C’est elle (Hinamoeura), le groupe dissident” Le vice-président du Tavini du parti demande, à demi-mot, à l’élue de démissionner. “Si je ne suis plus en phase avec le parti, je démissionne (…) je ne vais plus continuer à rester dedans par rapport à mes principes (…).”



Par ailleurs, Tony Géros certifie qu’“il n’y a qu’un seul groupe à l’assemblée, c’est le Tavini (…). Elle psychote, là”, dit-il en réaction aux propos de Tina Cross qui affirmait qu’il avait créé “son propre groupe” à l’assemblée. Il ajoute que “les 38 élus sont censés voter d’une seule voix. Il y en a 37 qui votent d’une seule voix (…). C’est elle (Hinamoeura Cross, NDLR), le groupe dissident, ce n’est pas le groupe du Tavini.”



Tony Géros nie également vouloir renverser le gouvernement Brotherson : “C’est du n’importe quoi” “Les trois présidents (du Pays, de l’assemblée et du Tavini, NDLR)” déjeunent “tous les vendredis ensemble” pour “harmoniser” leurs décisions. “Je ne cautionne pas ce qu’elle a dit parce que je ne me retrouve pas dedans, ni par rapport aux calomnies qui ont été faites, ni par rapport aux rumeurs de couloir” relatives au renversement du gouvernement.



Selon Tony Géros, une analyse des propos tenus par Tina Cross sera faite pour voir ce qui “relève de l’outrage (…) de la diffamation, de l’injure (…) et de la calomnie”. En fonction de ce qui en ressortira, une modification du règlement intérieur sera faite ou une note circulaire “de rappel à l’ordre” sera envoyée aux élus pour que “cette situation ne se reproduise plus”, surtout de la part de leurs collaborateurs.

Oscar Temaru, président du Tavini : “Moi, je n’exclus personne” “Dès qu’elle (Hinamoeura Cross, NDLR) a commencé, elle a aussitôt cassé le Tavini jusqu’à aujourd’hui (…). J’ai dit à son papa : si vous n’êtes pas contents au Tavini, cherchez un groupe politique (…). J’ai beaucoup de choses à dire mais ce n’est pas beau (…) Elle nous a tourné le dos, et c’est ce que Mataiea dit aussi : depuis les élections, elle leur a tourné le dos (…).



Moi, je n’exclus personne, mais au vu de ce qui se passe, si vous n’êtes pas content, partez. Il ne faut pas venir dans le parti et ensuite casser et c’est ce qui se passe, ce n’est pas juste, ayez du respect. Je demande qu’on respecte.



Être élu à l’assemblée ou être maire, ce n’est pas un sacerdoce comme tous les autres, car le peuple a besoin de toi. Et qu’est-ce qu’on a entendu ? Dès qu’elle a été élue, elle leur a tourné le dos. Ce n’est pas comme cela que ça se passe. J’ai servi mon peuple pendant quarante ans, je l’ai porté sur mes épaules.



Qui a abandonné la commune de Mataiea ? C’est elle qui l’a abandonnée (…). On n’a pas arrêté de discuter mais elle reste sourde, c’est comme cela dans une famille, il y a ceux qui écoutent et ceux qui sont sourds. Restons unis (…) tu récolteras ce que tu as semé.”

Karyl Castellani, président des jeunes de Mataiea : “Ce n’est pas juste, ce qu’ils ont fait” “Je m’étonne qu’on renouvelle notre TOM puisque la mandature de Hinamoeura n’est pas encore finie (…). Il faut que des discussions aient lieu entre ce nouveau comité et nous car on ne comprend pas ce qui se passe. À moins qu’il faille précipiter ce renouvellement car il y a des élections qui arrivent sans même inviter les 38 présidents de quartier de Mataiea (…).



Mes deux pieds sont au Tavini, ce n’est pas parce qu’ils ont refusé de repousser le renouvellement qu’on va quitter le Tavini. (…). On leur a dit que si ce problème vient de Tarahoi, il ne faut pas le ramener ici. On fait quoi ? On cherche à diviser le TOM de Mataiea ? Nous, on n’a pas de problème (…). Depuis le 12 février, on demande une rencontre au secrétaire général et au vice-président et on attend toujours une réponse.



Et aujourd’hui, on s’étonne qu’ils veuillent renouveler ce TOM (…). On va attendre que le nouveau comité vienne nous voir pour discuter, et si cela ne se fait pas, c’est à Hinamoeura Cross de prendre la décision finale.”

