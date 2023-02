Je déclare, une application "inédite"

Tahiti, le 17 février 2023 – Le ministre de l'Économie, Yvonnick Raffin, et le directeur régional des douanes, Jean-François Tanneau, ont présenté vendredi matin, à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, la nouvelle application gratuite Je déclare qui permettra désormais aux résidents de déclarer des marchandises par voie dématérialisée. Ce service "inédit" doit notamment permettre de désengorger les arrivés à l'aéroport.



Le directeur régional des douanes, Jean-François Tanneau, et le ministre de l'Économie, Yvonnick Raffin, ont tenu une conférence de presse, vendredi matin, pour annoncer le lancement officiel de l'application Je déclare. Ce téléservice innovant va désormais permettre aux résidents de déclarer leurs marchandises en ligne.



Tel que l'a expliqué le ministre Yvonnick Raffin, cette application va "faciliter les formalités pour rentrer à la douane en termes de déclaration de marchandises". Cette application "inédite", qui n'existe "nulle part ailleurs", va permettre "d'évaluer la valeur des marchandises à l'entrée, de donner tout de suite la taxation et de désengorger les arrivées, et permettre aux douaniers de se réorienter vers leur métier de sécurité et notamment sur la lutte contre le trafic de stupéfiants". Pour le ministre, "tout le monde est gagnant dans cette affaire" et les usagers vont pouvoir "vérifier quelles sont les quantités admissibles sur le territoire qui seront indiquées sur l'application".



Trois chantiers de dématérialisation



Jean-François Tanneau, le directeur des douanes, a également précisé vendredi qu'il s'agit d'une "application moderne, simple et pratique qui va fluidifier les flux de passagers à l'entrée et permettre à la douane de se réorienter sur ses missions de protection des citoyens et du fenua". La douane, comme le Pays et l'État, est en effet dans "un mouvement de dématérialisation". Outre cette application, elle travaille d'ailleurs sur l'automatisation des bordereaux de vente en détaxe pour les professionnels et les touristes, ainsi que sur la mise en place d'un formulaire unique pour les plaisanciers. "Nous sommes donc sur ces trois chantiers de dématérialisation en partenariat avec le Pays, l'État, et l'usager est au cœur de ces dispositifs de simplification", a expliqué Jean-François Tanneau.



Mais ce projet n'aurait pas été possible sans le concours d'Innovative Digital Technologies qui a créé l'application, non sans difficultés, tel que nous l'a expliqué l'un de ses concepteurs, Sylvain Reverdy : "Ce projet nous a pris 18 mois avec parfois quelques creux. Les difficultés étaient nombreuses car c'est une application grand public qui doit donc être disponible sur le web, sur les différents stores, mais il a aussi fallu, comme c'est une application du Pays, que ce dernier l'homologue avec toutes les contraintes relatives à la sécurité. Ce n'est pas une seule application mais plusieurs."



Interrogé vendredi alors qu'il allait s'envoler pour la métropole, un résident a confié qu'il saluait l'arrivée de ce projet qui, il l'espère, lui fera gagner du temps lorsqu'il déclarera ses marchandises au retour.

Pratique Je déclare est disponible gratuitement sur les plateformes d'application.

Ce service concerne les marchandises, au-delà des seuils des franchises en vigueur, qui sont assujetties à la taxe forfaitaire dont la valeur en douane est supérieure à 15 000 Fcfp et n'excède pas 200 000 Fcfp pour les voyageurs âgés de moins de 15 ans et les personnels des compagnies aériennes. Pour les voyageurs de plus de 18 ans, il concerne les marchandises dont la valeur en douane est supérieure à 50 000 Fcfp et n'excède pas 200 000 Fcfp.

Ce service ne peut être utilisé pour les marchandises soumises à des formalités particulières comme les médicaments, le matériel radioélectrique ou encore les armes et les munitions.

Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 17 Février 2023 à 11:29 | Lu 133 fois