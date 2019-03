Jason et Maiti : "C'est le soutien de tous les Polynésiens qui nous a permis de marcher"

Tout au long du périple, Jason et Maiti ont été impressionnés par la générosité des Polynésiens rencontrés sur les routes. Partis avec un peu d'argent, les deux marcheurs se sont vus offrir sans arrêt des fruits, de l'eau, de la nourriture… "On a carburé aux fruits locaux. Les gens nous donnaient plein de choses, on ne pouvait pas tout prendre. On nous a même proposé de venir prendre l'apéro, mais on a dû hélas refuser" , sourient-ils.

Jason et Maiti ont pu compter sur la solidarité et l'empathie des gens. "Certaines personnes nous ont même proposé de nous porter, pas mal de gens ont marché avec nous pour quelques kilomètres. On a terminé la course avec une petite dizaine de personnes. C'est le soutien de tous les Polynésiens qui nous a permis de continuer à marcher. Cette solidarité nous a énormément aidés, on n'aurait pas réussi à le faire sans eux. On a fait le tour de l'île tous 'ensemble'", avouent-ils reconnaissants à toutes ces personnes qui les ont encouragés.