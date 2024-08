Japon: un typhon "très fort" touche la région de Tokyo

Tokyo, Japon | AFP | vendredi 16/08/2024 - Un typhon "très fort" a touché vendredi Tokyo et la côte pacifique est de l'archipel, entraînant notamment l'annulation de plus de 650 vols et de nombreux trains ainsi que des coupures de courant.



Au lendemain de la levée d'une alerte au "mégaséisme", en vigueur depuis une semaine, le Japon est cette fois touché par un typhon qualifié de "très fort" par l'Agence météorologique japonaise (JMA), un cran en-dessous de sa catégorie la plus élevée de "typhon violent".



A 16h00 (07h00 GMT), "Ampil" se trouvait à environ 170 km au sud de Tokyo, avec des rafales de vent allant jusqu'à 216 km/h, et glissait le long de la côte vers le nord/nord-est de l'archipel, a indiqué la JMA.



Les autorités ont mis en garde la population contre de fortes pluies et de violentes rafales de vent.



La JMA a, elle, prévenu que le département côtier de Chiba, à l'est de Tokyo, "devrait être en état d'alerte maximale en raison de risques de fortes vagues, de glissements de terrain et d'inondations".



L'Agence de gestion des incendies et des catastrophes a invité plus de 18.000 personnes à évacuer dans ce département.



Vendredi en fin d'après-midi, aucune victime ou dégât important n'était signalé. Les chaînes de télévision montraient des images d'arbres couchés et de routes inondées, ainsi que de grosses vagues sur les côtes.



Le coeur du typhon devrait toutefois rester au-dessus de la mer, le système météorologique remontant le long de la côte bordant le Grand Tokyo, où vivent près de 40 millions de personnes, vendredi dans la nuit, avant de bifurquer vers l'est et de repartir vers le Pacifique samedi matin.



Le Centre d'alerte aux typhons de l'armée américaine a estimé des vents de 195 km/h avec des rafales supérieures 240 km/h vers samedi à 03h00 locales (vendredi 18h00 GMT) au large de Chiba.



Vendredi après-midi, plus de 2.000 foyers des départements voisins de Tokyo, notamment celui de Chiba, étaient privés d'électricité en raison du typhon, selon l'opérateur de services publics, moitié moins que dans la matinée.



La compagnie aérienne japonaise ANA a annulé 281 vols intérieurs et 54 internationaux prévus vendredi, affectant plus de 72.000 passagers, tandis que Japan Airlines a supprimé 361 vols affectant environ 57.000 clients.



ANA prévoit d'ores et déjà une trentaine d'annulations pour la journée de samedi.



- Importante semaine de vacances -



La circulation sur des sections importantes du réseau de Shinkansen, les trains à grande vitesse du Japon, devrait également être arrêtée vendredi, notamment sur le tronçon très fréquenté entre Tokyo et la métropole de Nagoya (centre).



Les deux parcs d'attraction de Disney, Tokyo Disneyland et Tokyo DisneySea, ont fermé leurs portes.



Le typhon survient alors que le Japon célèbre la semaine de vacances "obon", pendant laquelle des millions de personnes retournent dans leurs familles, et quelques jours après que la tempête tropicale Maria a déversé des pluies record dans certaines régions du nord.



"Nous allons surveiller les informations sur Internet et si le typhon semble passer sans problème, nous sortirons", a déclaré à l'AFP Isamu Teruya, 47 ans, un touriste japonais arrivé à Tokyo jeudi. "Et si la pluie est vraiment forte, nous resterons à l'hôtel et nous nous reposerons."



Le Japon est régulièrement touché par d'importants typhons qui peuvent provoquer des glissements de terrain mortels.



Les typhons de la région se forment de plus en plus près des côtes, s'intensifient plus rapidement qu'auparavant et restent plus longtemps sur terre en raison du changement climatique, selon une étude scientifique conjointe publiée le mois dernier.



Des chercheurs de l'Université technologique de Nanyang à Singapour, de l'Université Rowan et de l'Université de Pennsylvanie aux Etats-Unis ont analysé et modélisé "plus de 64.000 tempêtes historiques et futures du 19e siècle à la fin du 21e siècle" pour parvenir à ces conclusions, selon un communiqué.