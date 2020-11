Japon: un robot rappelle aux clients de porter un masque

Tokyo, Japon | AFP | jeudi 19/11/2020 - Prier un client de porter un masque peut être une affaire sensible, même en pleine pandémie: aussi un magasin japonais a préféré confier cette tâche délicate à un robot.



"Pardon de vous déranger, mais pourriez-vous porter un masque?", demande le petit humanoïde juché sur deux roues après s'être approché d'un client au visage découvert, dans une vidéo mise en ligne par ses constructeurs.



"Merci de votre compréhension", poursuit le robot blanc en inclinant sa grosse tête ronde quand son interlocuteur s'exécute.



Appelé Robovie, le très diplomate automate a été mis en service dans un magasin de sport d'Osaka (ouest du Japon) dans le cadre d'une expérience menée par l'institut de recherche ATR de Kyoto, qui a développé la machine.



Equipé de caméras et d'un laser de détection (Lidar), Robovie est capable d'identifier les clients qui ne portent pas de masque ou qui se tiennent en file trop serrée, auquel cas il leur demande de prendre leurs distances.



Moins touché que d'autres pays par la pandémie, le Japon subit cependant actuellement une recrudescence du Covid-19 et a enregistré mercredi un record de plus de 2.200 nouveaux cas.