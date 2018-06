Japon: marchez toujours à l'ombre grâce au drône-parasol

Tokyo, Japon | AFP | mercredi 06/06/2018 - Qui a vécu les étés torrides et humides japonais comprendra les raisons de l'invention d'un nouvel engin étonnant: un parasol ambulant, mû par un drone.



Asahi Power Service, une petite société de la préfecture de Tochigi (nord-est), espère commercialiser son appareil l'an prochain.

Elle devrait cibler dans un premier temps des espaces privés clos tels que les terrains de golf en raison des risques de chute de l'objet et des complications dues à la réglementation sur l'usage des drones.

"J'ai pensé à développer cet objet car je n'aime pas porter une ombrelle", a expliqué à l'AFP le patron de l'entreprise, Kenji Suzuki.

D'un diamètre de 1,5 mètre, le prototype de drone-parasol pèse 5 kilogrammes et n'a encore qu'une autonomie de 5 minutes avec une batterie chargée à bloc.

L'entreprise espère pouvoir monter à 20 minutes, notamment en allégeant l'engin.

"Nous testons actuellement la troisième génération de prototype et essayons de surmonter le principal défi technique: stabiliser le vol au-dessus de la tête de l'utilisateur tout en le suivant", indique M. Suzuki. Le système de suivi repose sur des caméras.