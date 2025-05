Japon: face à l'afflux de touristes, l'aéroport de Tokyo-Narita se dote d'une troisième piste

Tokyo, Japon | AFP | mardi 26/05/2025 - Narita, l'un des deux grands aéroports de Tokyo, a débuté la construction d'une troisième piste afin de faire face à un afflux record de visiteurs étrangers dans l'archipel.



L'aéroport de Narita prévoit d'atteindre 500.000 décollages et atterrissages annuels d'ici 2029, contre 300.000 actuellement, alors que le Japon a accueilli 14,4 millions de visiteurs entre janvier et avril 2025 (+24,5 % sur un an), dont 3,9 millions en avril, un record absolu sur un mois.



Situé à environ une heure de train de Tokyo, Narita est l'une des deux principales portes d'entrée internationales vers la capitale japonaise, avec l'aéroport de Tokyo-Haneda, plus central.



Ouvert en 1978 avec 12 ans de retard, Narita a vu sa construction et son développement ultérieur freinés pendant des années par un conflit parfois extrêmement violent entre autorités d'une part, agriculteurs expropriés et militants de gauche radicale d'autre part. L'aéroport n'a été équipé d'une deuxième piste qu'en 2002.



Le projet d'extension inclut aussi le prolongement de cette deuxième piste, ce qui devrait presque doubler la superficie de l'aéroport.



"Il est urgent d'améliorer davantage les fonctions de l'aéroport pour renforcer la compétitivité internationale du Japon et de la région métropolitaine de Tokyo", a déclaré dimanche Akihiko Tamura,directeur général de Tokyo-Narita.



Mais aussi pour "augmenter le nombre de visiteurs étrangers et promouvoir le développement des zones entourant l’aéroport", a-t-il ajouté.



En 2024, le Japon a accueilli 36,8 millions de visiteurs étrangers, un record absolu sur une année.



Pour capitaliser sur cette dynamique favorable, malgré une économie encore fragilisée par une inflation persistante, le gouvernement nippon vise un objectif ambitieux: accueillir 60 millions de touristes étrangers par an d'ici 2030, soit le double en moins de dix ans.