

Japon: des pluies torrentielles exceptionnelles dans le sud-ouest du pays

Tokyo, Japon | AFP | vendredi 07/08/2025 - L'agence météorologique japonaise (JMA) a exhorté vendredi les habitants d'une ville du sud-ouest du pays à évacuer suite à des pluies exceptionnelles, tout en avertissant des risques de glissements de terrain et d'inondations, même après avoir abaissé son alerte maximale de pluie.



Des images diffusées par la chaîne de télévision NHK ont montré un courant d'eau boueuse déferlant, débordant des berges et inondant des maisons dans la région de Kagoshima, située à l'extrême sud-ouest de l'archipel.



Les médias locaux ont rapporté que la ville de Kirishima, dans le département de Kagoshima, a enregistré des précipitations record de 500 mm en 24h à 05H00 du matin (20H00 GMT jeudi), soit deux fois la pluviométrie moyenne pour tout le mois d'août.



Vendredi après-midi, la JMA a toutefois abaissé son alerte maximale aux fortes pluies au niveau 4, sur une échelle de 5. Plus de 122.000 habitants de Kirishima étaient tout de même toujours invités à évacuer.



Le département de Kagoshima "voit s'abattre des pluies torrentielles comme elle n'en a jamais connues", a déclaré un responsable de la JMA lors d'une conférence de presse matinale.



"Des vies sont en danger... Nous vous demandons de vous mettre en sécurité en vous rendant dans des bâtiments situés suffisamment loin des ruisseaux ou des falaises, ou dans des bâtiments moins propices aux inondations", avait-il déclaré.



Particulièrement exposée car située entre mer et montagne, la ville de Kirishima avait demandé très tôt aux habitants d'évacuer ou de prendre des dispositions alternatives après l'avertissement "spécial" de la JMA — le niveau le plus élevé sur son système de notation à cinq niveaux.



"Les rivières gonflent, posant un risque d'inondation, ou des inondations pourraient déjà avoir eu lieu au-dessus des digues", a indiqué la ville sur son site internet.



Une femme d'une trentaine d'années est portée disparue alors que deux autres personnes censées vivre dans la même maison ont été secourues des décombres de leur habitation effondrée après un glissement de terrain à Aira, autre ville du département de Kagoshima, a affirmé un responsable des pompiers locaux à l'AFP.



Selon la NHK, citant des responsables locaux anonymes, plusieurs autres maisons se sont écroulées dans la région tandis que le porte-parole du gouvernement, Yoshimasa Hayashi, a fait état de nombreux cas d'inondations.



Les vols à l'aéroport régional de Kagoshima ont été annulés en raison de la pluie.



Ces pluies diluviennes suivent un épisode de chaleur intense dans de nombreuses régions de l'archipel, avec notamment un record absolu de température dans le pays mardi (41,8°C dans la grande banlieue de Tokyo.

