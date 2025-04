Japon: alerte de niveau intermédiaire sur un risque d'éruption volcanique

Tokyo, Japon | AFP | dimanche 29/03/2025 - Les autorités japonaises ont émis dimanche une alerte de niveau intermédiaire sur l'activité d'un volcan située dans la région insulaire de Kyushu (sud-ouest), demandant à la population de ne pas s'en approcher et prévenant qu'une éruption "pourrait se produire".



Pour autant, aucune ordre d'évacuation n'a été émis à l'intention des habitants des environs du volcan Shinmoedake (1.420 mètres de hauteur), qui fait partie du massif des monts Kirishima.



"Alerte volcanique émise pour Kirishimayama (Shinmoedake), près du cratère. Alerte volcanique de niveau 3: ne pas s'approcher du volcan. Une éruption pourrait se produire", a indiqué l'agence japonaise de gestion des catastrophes sur le réseau social X.



"Suivez les instructions des autorités locales et restez à l'écart des zones dangereuses", a-t-elle ajouté dans son message diffusé en ligne.



Le Japon compte de nombreux volcans actifs et se situe sur la "ceinture de feu" du Pacifique, sur le long de laquelle sont enregistrés une grande partie des tremblements de terre et éruptions volcaniques du globe.