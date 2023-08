Jack Robinson s'offre Teahupo'o

Tahiti, le 16 août 2023 - L'Australien Jack Robinson s'est offert une victoire historique, ce mercredi à Teahupo'o, face au redoutable Gabriel Medina. Un succès qui propulse l'Australien à la 5e et dernière place qualificative pour les finales de la World Surf League qui auront lieu le mois prochain en Californie. Du côté tahitien, on accuse le coup.



Ce n'est hélas pas pour cette année. Devant la horde de surfeurs pros, bien décidés à jouer le titre mondial ou à obtenir leur qualification olympique, les Tahitiens n'ont rien pu faire, ce mercredi, à la passe de Hava'e. Seul lot de consolation, Vahine Fierro offre tout de même à la Polynésie une belle 3e place à la Shiseido Tahiti Pro 2023.



La malédiction n'est pas levée



Après 25 ans de compétition à Teahupo'o, aucun Tahitien n'est parvenu à s'imposer à domicile : de quoi devenir superstitieux ! Que nous manque-t-il ? Pas grand-chose, semblerait-il. En effet, la journée avait pourtant bien commencé, ce mercredi. Première à s'élancer dans ces quarts de finale, Vahine Fierro était opposée à la quintuple championne du monde, la Hawaiienne Carissa Moore. Leader du classement mondial avant la compétition, la championne du monde se devait de l'emporter face à Vahine pour maintenir son rang. Mais c'était sans compter sur la détermination de la surfeuse originaire de Huahine, bien décidée à mener la charge de l'escadron tahitien pour ces finales. Profitant de sa priorité en milieu de série pour s'offrir la vague de la victoire – un tube noté 6,83/10 – la Tahitienne se qualifiait, avec la manière, en demi-finale.



Du côté des hommes, en revanche, la course au Top 5 qualificatif pour le titre mondial a fait rage et n'a pas épargné le camp tahitien. À l'image de l'Italien Leonardo Fioravanti, mathématiquement qualifiable au stade des quarts de finale, qui n'a laissé aucune chance au héros local, Kauli Vaast. Une série pleine de rebondissements, les deux surfeurs se rendant les scores coup pour coup. Mais mère nature s'est hélas rangée du côté italien ce mercredi, offrant à Leonardo Fioravanti les vagues nécessaires pour la qualification aux demi-finales.



Même sort pour Mihimana Braye. Le Tahitien, pourtant en très grande forme, n'a pas su trouver le rythme dans sa série l'opposant au Hawaiien Barron Mamiya. Malgré plusieurs tentatives, le jeune ‘aito voyait toutes ses vagues se solder par une chute. Et à ce stade de la compétition, impossible de penser s'en sortir de cette façon. La belle histoire s'arrêtait donc en quart de finale pour les Tahitiens, qui auront tout de même donné du fil à retordre à l'élite mondiale.



Dernière représentante du fenua, Vahine Fierro voyait son parcours stoppé net par la jeune et talentueuse Caitlin Simmers dans la deuxième demi-finale féminine. Pourtant, les supporters polynésiens y ont cru, Vahine Fierro scorant une magnifique vague à 7,67/10 tôt dans la série, ce qui l'installait confortablement en tête. Hélas, sortie de nulle part, la bombe de la compétition s'offrait à Caitlin Simmers à quelques minutes de la fin. Une technique impeccable sur une vague difficile à négocier, les juges n'ont pas hésité : 9,23/10, la meilleure note de la compétition dans le tableau féminin, qui a définitivement scellé le sort de Vahine Fierro. La surfeuse tahitienne finit tout de même 3e de la Shiseido Tahiti Pro 2023, de bon augure pour les Jeux olympiques de l'année prochaine.



La surprise Robinson



On ne l'avait pas vu venir. En effet, au fur et à mesure que les séries passaient, toute l'attention s'était portée sur le Brésilien Gabriel Medina, réalisant un parcours exceptionnel ponctué de notes frisant l'excellence. Et pourtant, dans son coin, Jack Robinson faisait tomber les têtes d'affiche une à une. En quart de finale, l'Australien a pris le dessus sur un Yago Dora, bourreau de Kelly Slater au tour précédent. En demi-finale, il donnait une leçon à Leo Fioravanti, vainqueur de Kauli Vaast. Et c'était donc logiquement, que le jeune prodige se qualifiait pour la finale face au favori, Gabriel Medina. Une série où les conditions furent difficiles, mais où les vagues ont tout de même répondu présent. Et si Medina a très vite fait parler la foudre, avec des scores allant de 6 à 8/10, Jack Robinson a quant à lui joué la patience. Attendant scrupuleusement les meilleures vagues pour s'élancer, l'Australien s'est fait peur. Ce n'est qu'à la toute fin que le surfeur de la côte ouest australienne a pu déployer son talent et décrocher deux vagues notées 7,83/10. Une victoire prestigieuse à Teahupo'o, mais aussi et surtout une chance de jouer le titre mondial cette année. Chez les filles, Caroline Marks remportait la compétition face à la figure du surf de demain, l'américaine Caitlin Simmers.



À une journée du titre mondial



Dernière épreuve sur le calendrier du World Championship Tour, l'épreuve de la Shiseido Tahiti Pro a permis de désigner le Top 5 mondial qui participera à la grande finale de la World Surf League, en septembre prochain, à Trestles en Californie. Chez les femmes, nous retrouverons donc Carissa Moore, Tyler Wright, Caroline Marks, Molly Picklum et Caitlin Simmers. Tandis que chez les hommes, les surfeurs qualifiés sont Filipe Toledo, Griffin Colapinto, Ethan Ewing, Joao Chianca et Jack Robinson. Des finales qui se joueront sur une seule journée de compétition et qui proclameront les nouveaux champions du monde de surf pour l'année 2023.



En ce qui concerne la qualification olympique, la Shiseido Tahiti Pro a également permis aux surfeurs tels que John John Florence, Joao Chianca ou encore Jack Robinson de valider leur ticket pour l'année prochaine. Chez les filles, c'est l'Australienne Molly Picklum qui a également obtenu le fameux sésame devant sa compatriote, huit fois championne du monde, Stephanie Gilmore.