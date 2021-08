JO Tokyo / Eau libre : Pas de médaille mais un top 10 pour Lara Grangeon

Nouméa - France - AFP - Mardi 3 août 2021 - La Calédonienne a terminé 9e du 10 km en eau libre, remporté par la Brésilienne Ana Marcela Cunha (1h59'30), au sprint devant la Néerlandaise Sharon Van Rouwendaal et l'Australienne Kareena Lee.

Après avoir participé aux Jeux olympiques de Londres (2012) et de Rio (2016) dans les bassins, Lara Grangeon (29 ans) s'était lancé le défi de l'eau libre pour l'édition de Tokyo. Mercredi matin, la Calédonienne était au départ du 10 km, pour tenter d'aller chercher un premier podium olympique. La course, lancée à 8h30 dans une eau chaude (29'5°) est longtemps restée groupée, Lara restant aux avant-postes. Pour la Calédonienne, la différence avec les meilleures s'est faite dans les deux derniers kilomètres, quand elle n'a pu suivre le bon wagon. A l'entame du dernier tour, à 1,5 kilomètre de l'arrivée, la Calédonienne comptait 30 secondes de retard sur le groupe de tête, pour finalement prendre la 9e place sur la ligne d'arrivée à 1 minute 26 de la médaille d'or. Celle-ci revient à la Brésilienne Ana Marcela Cunha, qui a dominé au sprint la Néerlandaise Sharon Van Rouwendaal et l'Australienne Kareena Lee.



Une performance dans la lignée de ses résultats observés ces derniers mois sur 10 km : 18e en Coupe du monde en mars, 9e à l'Euro en mai et 3e aux championnats de France en juin. L'ancienne nageuse du CNC, qualifiée depuis sa 4e place aux Mondiaux de 2019, est plus à l'aise sur des distances plus importantes. Lors des championnats d'Europe 2020, elle avait pris l'argent sur 25 kilomètres, une distance qui n'est pas au programme des JO. Pour se préparer, celle qui aura bientôt 30 ans avait renoué la saison passée avec le célèbre entraîneur Philippe Lucas.



Chez les messieurs, le départ du 10 km sera donné jeudi (8h30), avec deux Français en lice : le Nordiste Marc-Antoine Olivier, vice-champion du monde et 3e à Rio, et le Francilien David Aubry.