

JO-2030: nouvelle démission au Cojop, la ministre des Sports monte au créneau

Paris, France | AFP | vendredi 23/01/2026 - La ministre des Sports Marina Ferrari a demandé vendredi "une clarification rapide et complète sur la gouvernance et la stabilité" du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2030, après l'annonce d'une deuxième démission en moins de deux mois.



Le Cojop, chargé de l'organisation des JO d'hiver de 2030 qui se tiendront dans les Alpes françaises, a annoncé "le départ d’Arthur Richer, directeur de la communication" nommé en juin 2025, sans donner plus de détails.



Une source proche du comité a cependant indiqué à l'AFP que "constatant un désaccord sur la stratégie à mettre en place, Arthur Richer a proposé au leadership du Cojop de mettre fin à leur collaboration, ce qui a été accepté".



En décembre, la directrice des opérations du Cojop Anne Murac avait déjà démissionné, seulement cinq mois après son arrivée.



"Ce nouveau départ au sein du Cojop attire naturellement mon attention et suscite de réelles préoccupations. Il appelle une clarification rapide et complète sur la gouvernance et la stabilité de l’organisation", a déclaré vendredi après-midi Marina Ferrari dans une déclaration transmise à la presse.



Elle a annoncé que "dès lundi, une réunion du bureau exécutif réunissant l’ensemble des parties prenantes se tiendra. Elle devra permettre d’obtenir des explications claires de la direction du Cojop".



Si "depuis plusieurs mois, le travail avance" sur le projet des JO-2030, la ministre des Sports a estimé que la "dynamique collective, qui mobilise l’ensemble des parties prenantes, est essentielle à la réussite du projet et devra impérativement être préservée".



"La réussite des JO-2030 exige une organisation exemplaire, structurée et pleinement opérationnelle. Je serai extrêmement exigeante et vigilante sur ce point, aux côtés du mouvement sportif et des collectivités territoriales. Je veillerai à ce que chacun assume ses responsabilités", a également souligné Mme Ferrari.



- "Tensions internes et externes" -



Le numéro 2 du comité, Cyril Linette, avait admis devant les députés que la démission d'Anne Murac constitutait "un petit coup d'arrêt" car ce poste "est absolument fondamental pour l'organisation des jeux".



La directrice des opérations -- qui faisait déjà partie de l'organigramme des Jeux de Paris-2024 -- supervisait notamment la "carte des sites" devant attribuer les compétitions des différentes disciplines à chacun des quatre grands pôles, Savoie, Haute-Savoie, Nice et Briançonnais, et qui n'est pas encore arrêtée.



Une source proche du dossier a fait état vendredi auprès de l'AFP de "tensions en interne" au Cojop mais "aussi en externe" avec les institutions du monde sportif, autour des "choix politiques", "stratégiques" ou "managériaux" déjà pris ou à prendre, dans un contexte de divergences entre certains responsables parisiens et des acteurs issus des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes.



Des crispations au sujet de la charge financière de ces Jeux ont notamment éclaté au grand jour fin 2025: le maire de Courchevel, Jean-Yves Pachod, avait ainsi demandé une augmentation des aides Etat-région pour rénover les tremplins de saut du Praz en vue des JO.



Hervé Gaymard, président du conseil départemental de Savoie, avait de son côté annoncé que la Savoie suspendait "jusqu'à nouvel ordre sa participation" aux réunions de préparation des JO-2030, disant refuser d'être "une variable d'ajustement budgétaire" pour le projet.



Sans oublier les trois procédures qui sont actuellement en cours, devant un organisme onusien à Genève et aux tribunaux administratifs de Lyon et Marseille, à l'initiative du collectif citoyen JOP 2030. Ce dernier dénonce l'absence "de participation du public au processus décisionnel" avant la candidature comme depuis l'attribution de ces jeux.



La mise en place de ce Cojop Alpes 2030 avait connu plusieurs mois de retard en raison de bisbilles en coulisses autour de la désignation de son président. L'ex-champion olympique de ski de bosses Edgar Grospiron avait été finalement désigné en février 2025, après le retrait du quintuple champion olympique Martin Fourcade.

