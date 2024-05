JO 2024 : Hitia’a o te ra fait son relais

Après la Presqu’île, le mois dernier , les festivités à moins de cent jours des Jeux olympiques de Paris 2024 et à l’approche du passage de la flamme se poursuivent à Tahiti. Lundi prochain, les élèves des sept établissements scolaires de Hitia’a O Te Ra vont participer à un relais en partenariat avec la circonscription pédagogique, la municipalité et la communauté de communes Terehēamanu. Le départ de cette opération baptisée “Te Rama ‘ura no te hau” se fera au complexe sportif de Papeno’o, tandis que l’arrivée est prévue à la stèle Honotua, dans la cour de l’école Mamu.