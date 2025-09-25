

Italie: une bombe explose sous la voiture d'un journaliste renommé, sorti indemne

Rome, Italie | AFP | vendredi 17/10/2025 - Une bombe a fait exploser dans la nuit, sans faire de victime, la voiture d'un célèbre journaliste d'enquête italien, menacé par la mafia, provoquant vendredi l'indignation générale dans le pays.



La voiture de Sigfrido Ranucci a été détruite, tandis que celle de sa fille et la façade d'une maison à proximité ont été endommagées par l'explosion qui s'est produite devant son domicile, à Pomezia une vingtaine de kilomètres au sud de Rome, selon son émission d'investigation, Report.



"La puissance de l'explosion a été telle qu'elle aurait pu tuer si quelqu'un était passé à ce moment précis à côté", ajoute ce programme de la télévision publique RAI, conduit par M. Ranucci.



"Au moins un kilogramme d'explosif a été utilisé", a déclaré M. Ranucci au quotidien Corriere della Sera. Une vidéo publiée par Report sur les réseaux sociaux montrait des tôles tordues et des vitres de voiture brisées.



"J'ai reçu une liste infinie de menaces diverses, dont j'ai toujours informé la Justice, et sur lesquelles les membres de ma garde rapprochée ont toujours fait des rapports", a déclaré Sigfrido Ranucci à l'agence Ansa après avoir porté plainte à Rome vendredi matin.



Le journaliste, qui vit sous escorte policière depuis plusieurs années, avait notamment trouvé deux cartouches devant sa maison.



"Ce qui s'est passé cette nuit représente une escalade inquiétante", a poursuivi le journaliste. "Je me sens néanmoins tranquille dans le sens où l'Etat et les institutions m'ont toujours soutenu ces derniers mois."



Selon le témoignage d'une voisine, l'explosion a été tellement forte qu'elle a fait trembler les vitres et tomber des tableaux accrochés aux murs de sa maison.



Le parquet anti-mafia de Rome s'est saisi de l'enquête.



- Menaces systématiques -



Cette explosion nocturne a suscité un déluge de condamnations vendredi.



La cheffe du gouvernement ultraconservateur Giorgia Meloni a exprimé dans un communiqué sa "pleine solidarité" au journaliste et a "fermement condamné le grave acte d'intimidation".



Dans le classement 2025 de Reporters sans frontières (RSF) sur la liberté de la presse, l'Italie occupe une peu reluisante 49e place.



Les journalistes qui enquêtent sur le crime organisé et la corruption sont systématiquement menacés et parfois victimes de violences physiques en raison de leur travail d'investigation, ajoute RSF. Une vingtaine de journalistes vivent actuellement sous protection policière permanente après avoir été la cible d'intimidations et d'agressions.



"Nous condamnons fermement l'acte d'intimidation qui a visé le journaliste d'investigation Sigfrido Ranucci, l'attaque la plus grave contre un reporter italien ces dernières années", a déclaré RSF à l'AFP.



Dans une émission de 2021, M. Ranucci raconte comment un ex-détenu lui a dit que des chefs mafieux incarcérés "avaient donné l'ordre de [le] tuer (...) mais ça été stoppé".



"J'ai donné l'ordre de renforcer au maximum toutes les mesures concernant sa protection", a écrit sur X le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi.



"Un attentat contre un journaliste est un attentat contre l'Etat", a commenté de son côté le ministre de la Justice Carlo Nordio sur la chaîne SkyTG24.



- "Cible" -



"C'est lié à un climat (général, ndlr) que nous acceptons", où un journaliste peut "devenir une cible", a commenté sur Instagram le journaliste Roberto Saviano, auteur de livres-enquêtes sur la mafia et qui vit lui aussi en Italie sous escorte. "Continuer à dire les faits, aujourd'hui, est un acte de résistance civile."



M. Ranucci, 64 ans, travaille pour la RAI depuis 1989. Il a réalisé de nombreuses enquêtes sur la mafia et le trafic illégal de déchets et a remplacé en 2017 à la tête de Report la créatrice de l'émission, Milena Gabanelli.



"Ca ne signifie qu'une chose: +cher Sigfrido, chez Report vous ne devez plus vous occuper de nos affaires", a commenté Milena Gabanelli auprès de l'agence Adnkronos. Mais ceux qui ont posé cette bombe "se sont trompés de cible", a-t-elle poursuivi. "Cette équipe ne se laisse pas intimider."



M. Ranucci avait récemment annoncé la nouvelle saison de Report, prévue pour débuter le dimanche 26 octobre et qui parlera, entre autres, de la 'Ndrangheta, la puissante mafia calabraise et de Cosa Nostra.

