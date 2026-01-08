

Italie: plus de 1.000 personnes évacuées après un glissement de terrain en Sicile

Rome, Italie | AFP | lundi 26/01/2026 - Plus de 1.000 personnes ont été évacuées en Sicile après l'effondrement dimanche d'un tronçon de falaise de 4 kilomètres de long pendant une tempête, laissant des maisons dangereusement perchées au bord du précipice, ont indiqué les autorités lundi.



Aucune victime n'a été signalée à la suite de ce glissement de terrain spectaculaire survenu dimanche.



La protection civile italienne a indiqué que tous les habitants dans un rayon de 4 kilomètres autour du glissement de terrain avaient été évacués.



"La situation est critique", a déclaré à la presse locale Massimiliano Conti, le maire de Niscemi, commune de plus de 27.000 habitants située dans le sud de la Sicile, à une trentaine de kilomètres de la mer.



"La situation continue de s'aggraver car de nouveaux glissements de terrain se sont produits", conséquence des pluies abondantes ayant frappé la région ces derniers jours, selon l'édile.



Des images filmées lundi par l'agence vidéo "Local Team" montrent un étroit pan de falaise vertical s'effondrer, entraînant en partie un bâtiment qui avait déjà été détruit.



L'avant d'une voiture, ses deux roues suspendues dans le vide, est visible à proximité.



Le glissement de terrain a recouvert en contrebas une route menant à la ville.



M. Conti a précisé que les autorités locales travaillaient avec la police, les pompiers et la protection civile pour évaluer les prochaines étapes, notamment la réouverture des écoles, dont les cours ont été annulés lundi.



Les zones côtières de la Sicile ont été frappées la semaine dernière par la tempête Harry, qui a endommagé de nombreuses routes et habitations.



Le président de la région, Renato Schifani, a estimé le coût des dégâts directs et indirects de ces intempéries, y compris à Niscemi, à plus de 1,5 milliard d'euros.



L'Italie a déclaré lundi l'état d'urgence en Sicile, en Sardaigne et en Calabre.



Au cours d'une réunion ministérielle, le gouvernement a décidé d'allouer 100 millions d'euros aux "premières interventions d'urgence", a déclaré sur les réseaux sociaux la Première ministre Giorgia Meloni.

