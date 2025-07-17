

Italie: incendie sur les flancs du Vésuve, fermé aux touristes

Rome, Italie | AFP | dimanche 10/08/2025 - Les pompiers italiens et l'armée luttaient dimanche contre un incendie sur les flancs du Vésuve, le volcan proche de Naples, dans le sud de l'Italie, et tous les sentiers de randonnée menant au volcan ont été fermés.



Les pompiers nationaux ont déployé douze équipes sur le terrain et six avions Canadair pour lutter contre l'incendie, qui ravage le parc national depuis vendredi.



"Les opérations de lutte contre l'incendie se poursuivent sans relâche sur trois fronts", a déclaré la région de Campanie dans un communiqué.



L'armée a créé un pare-feu et des pompiers sont arrivés en renfort d'autres régions d'Italie, tandis que les équipes sur place ont utilisé des drones pour mieux surveiller la propagation du feu, ont indiqué la région et les pompiers.



Le directeur du parc, Raffaele de Luca, a indiqué que la zone touchée couvrait environ 500 hectares.



"Pour des raisons de sécurité et afin de faciliter les opérations de lutte contre l'incendie et de nettoyage dans les zones touchées, toutes les activités sur le réseau de sentiers du parc national du Vésuve sont suspendues jusqu'à nouvel ordre", a annoncé samedi le parc dans un communiqué.



Près de 620.000 personnes ont visité le cratère du volcan, toujours actif, en 2024, selon des statistiques du parc.



La fumée provenant de l'incendie était visible depuis le site archéologique de Pompéi, qui a été enseveli par l'éruption du Vésuve à l'époque romaine. Le site est toutefois resté ouvert aux touristes.



Selon les experts, les pays européens sont de plus en plus vulnérables aux incendies de forêt en raison de l'intensification des vagues de chaleur estivales liées au réchauffement climatique.



Sur le Vésuve, "les efforts de lutte contre les incendies sont particulièrement délicats en raison des conditions météorologiques (températures élevées et vent) et des aiguilles de pin, qui contribuent à la propagation des flammes", a déclaré Italo Giulivo, chef du service de protection civile de la région.



La plus grande association agricole italienne, Coldiretti, a estimé que ces incendies constituaient "une catastrophe énorme" pour les vignobles et les exploitations agricoles d'une région réputée pour son vin, ses abricots et ses tomates.



Le parquet local a ouvert une enquête sur l'origine des incendies.

le Lundi 11 Août 2025 à 04:49 | Lu 35 fois





