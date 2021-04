Italie: 10% de positifs au Covid sur un vol venant d'Inde

Rome, Italie | AFP | jeudi 29/04/2021 - Environ 10% des passagers et membres d'équipage d'un avion arrivé mercredi soir à Rome en provenance d'Inde ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé jeudi le responsable sanitaire du Latium, la région englobant la capitale italienne.



"Hier soir, un vol provenant d'Inde a atterri à 21H15 (20H15 GMT) à l'aéroport de Fiumicino avec 213 passagers et 10 membres d'équipage", a déclaré Alessio D'Amato, cité par l'agence AGI.



Les tests ont établi que "23 personnes sont positives" même s'il est trop tôt pour dire si ces personnes ont le variant indien du Covid-19, le séquençage du virus étant encore en cours.



M. D'Amato a précisé que toutes les personnes positives et les cas contacts ont été conduits dans des structures spécialisés, des "Covid-hôtels", où elles ont été placées en isolement.



L'Italie a interdit depuis dimanche l'entrée sur son territoire aux personnes en provenance d'Inde, mais elle n'a pas suspendu les vols entre les deux pays, notamment pour permettre aux résidents italiens en Inde de regagner la péninsule.



Le ministre de la Santé Roberto Speranza a étendu depuis mercredi cette interdiction aux passagers en provenance du Bangladesh.



Il a annoncé jeudi par ailleurs l'extension de cette mesure également aux citoyens du Sri Lanka.



M. Speranza a également signé une ordonnance prolongeant de 15 jours les mesures appliquées aux citoyens de l'Union européenne et arrivant à expiration vendredi.



Ces mesures prévoient un test négatif dans les 48 heures avant l'arrivée en Italie, une quarantaine de cinq jours suivie d'un test négatif à l'issue de cette période.