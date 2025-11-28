

Israël annonce l'ouverture d'une ambassade aux Fidji en 2026

Jérusalem, Non défini | AFP | jeudi 18/12/2025 - Le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Saar a annoncé jeudi que son pays allait ouvrir une ambassade aux Fidji en 2026, après l'inauguration de celle de cet archipel du Pacifique à Jérusalem en septembre.



"J'ai informé le Premier ministre (Sitiveni) Rabuka de ma décision d'ouvrir une ambassade d'Israël aux Fidji en 2026", a affirmé M. Saar sur son compte X.



"Les Fidji comptent parmi les soutiens les plus solides d'Israël, y compris auprès de l'ONU", a ajouté le ministre.



Les Fidji ont inauguré en septembre 2025 une ambassade à Jérusalem, ouverture saluée comme "historique" par les autorités israéliennes, compte tenu du nombre restreint d'Etats disposant d'une telle représentation diplomatique dans la Ville sainte.



La quasi-totalité des pays entretenant une présence diplomatique formelle auprès des autorités israéliennes ont leur ambassade à Tel-Aviv.



Hormis les Fidji, seuls les Etats-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Kosovo, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Paraguay disposent d'une ambassade à Jérusalem, en rupture avec le consensus international.



Le statut de Jérusalem est l'une des questions les plus épineuses du conflit israélo-palestinien.



Israël considère la Ville sainte comme sa capitale "éternelle" et "indivisible".



L'Etat hébreu a annexé Jérusalem-Est dans la foulée de sa conquête de la Cisjordanie lors de la guerre israélo-arabe de 1967, mais cette annexion n'est pas reconnue par l'ONU.



L'Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas souhaite faire de ce secteur de la Ville sainte la capitale de l'Etat palestinien pleinement souverain et indépendant auquel aspirent les Palestiniens, projet soutenu par l'ONU mais rejeté catégoriquement par le gouvernement de M. Netanyahu.

